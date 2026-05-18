Según Urbania, el precio promedio del metro cuadrado en Lima alcanzó los S/ 6,886 en abril, con un incremento de 1% anual y un alza cercana a S/ 100 desde octubre del 2025. (Foto: Difusión)
Según Urbania, el precio promedio del metro cuadrado en Lima alcanzó los S/ 6,886 en abril, con un incremento de 1% anual y un alza cercana a S/ 100 desde octubre del 2025. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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El mercado inmobiliario en Lima continúa mostrando movimiento en medio de un contexto marcado por factores políticos, variaciones en las tasas de interés y cambios en la demanda por vivienda. Y es que distritos de Lima Moderna y Lima Sur registran nuevas dinámicas de precios, mientras que las inmobiliarias ajustan sus estrategias frente a un escenario electoral de cara a la segunda vuelta que podría influir en las decisiones de compra y en el ritmo de ventas.

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