De acuerdo con el Índice de Venta & Alquiler de Urbania, el precio medio de venta del metro cuadrado (m2) en Lima alcanzó los S/ 6,886 en abril de 2026. Esto supone un incremento acumulado de 1.0% durante el presente año y un avance también del 1.0% en la variación interanual.

“El precio del metro cuadrado ha registrado un ligero incremento, influido principalmente por el actual tipo de cambio. Sin embargo, en términos generales, el mercado inmobiliario de venta se ha mantenido bastante estable desde el año pasado hasta la fecha”, comentó a Gestión Luciano Barredo, gerente de marketing de Urbania.

No obstante, señaló que el contexto electoral ha generado una ligera desaceleración en el mercado, aunque las ventas continúan mostrando dinamismo. “Las personas siguen interesadas en comprar. De hecho, si comparo marzo de este año con marzo de 2025, la búsqueda de viviendas para venta aumentó cerca de un 20%”, indicó.

En ese contexto, el especialista señaló que el comportamiento de las tasas de interés ha sido un factor clave en el dinamismo del mercado inmobiliario durante los primeros meses del año, aunque la creciente incertidumbre política por las elecciones empieza a generar cambios en esa tendencia.

“Si revisamos la data hasta abril, las tasas de interés también jugaron un papel importante, ya que se mantenían en niveles favorables. Sin embargo, actualmente, debido al contexto de incertidumbre, las tasas han comenzado a estancarse; algunas ya no siguen bajando e incluso muestran ligeros incrementos. Todo ello influye directamente en la decisión de compra de propiedades”, advirtió.

Mercado inmobiliario en Lima repunta con fuerte alza en Lince y SJM

Según el reporte, el 61% de los distritos de Lima registró un incremento en el precio de las viviendas durante los últimos 12 meses. Entre ellos, Lince destacó con el mayor avance interanual, al crecer 6.3%, un resultado impensado en octubre del año pasado, cuando era uno de los distritos que mostraba una caída en sus precios.

“Esto responde a que en el distrito ha comenzado a desarrollarse una mayor cantidad de proyectos inmobiliarios. Además, Lince colinda con zonas de alta demanda como Jesús María y Pueblo Libre, dentro del eje de Lima Moderna, donde el factor precio está cobrando mayor relevancia. Es decir, muchas personas están dejando de comprar en algunos distritos y optan por alternativas más accesibles”, explicó.

Asimismo, señaló que Lince es uno de los distritos donde actualmente se viene concentrando una importante inversión inmobiliaria. “En Lince había varios proyectos que aún estaban en etapa de planos, pero ahora han avanzado de fase y eso empieza a reflejarse en un incremento de los precios”, indicó.

Otro de los distritos que en abril de este año destacó entre los de mayor incremento en el precio del metro cuadrado fue San Juan de Miraflores (SJM), en Lima Sur, que registró un alza interanual de 5.6%.

“Esto responde principalmente a la demanda de viviendas de segundo uso y al interés de personas de zonas aledañas y migrantes que buscan opciones en el distrito. Además, los precios en SJM se mantuvieron estables durante mucho tiempo y ahora, con el incremento de la oferta y la demanda, todo comienza a elevarse”, comentó.

Mercado inmobiliario afrontará meses clave por contexto electoral

Respecto a las expectativas del mercado inmobiliario en Lima para lo que resta del año, Barredo señaló que el contexto electoral podría generar movimientos en el sector, ya que el nivel de confianza estará ligado al perfil del próximo gobierno.

Asimismo, indicó que ello también podría impactar en el comportamiento del dólar, tal como ocurrió en procesos anteriores.

“Nosotros somos muy cautos al momento de proyectar este tipo de escenarios. En el proceso anterior, pese a que hubo preocupación por la llegada de un gobierno percibido como menos capitalista, las ventas sí se redujeron, pero nunca se detuvieron, incluso en un contexto con menos proyectos inmobiliarios. No creo que esta vez ocurra lo mismo”, afirmó.

Si bien en los primeros meses, al menos hasta la juramentación (del nuevo presidente), el mercado podría sentir cierto impacto, el experto consideró que las inmobiliarias están preparadas para afrontarlo.

Entre enero y marzo de 2026 se vendieron 7,943 unidades, frente a las 6,355 registradas en el mismo periodo del año previo.

Más proyectos y compra en planos impulsan mercado inmobiliario

De acuerdo con el CODIP, el mercado inmobiliario de Lima Metropolitana y el Callao no solo mantiene su dinamismo, sino que muestra una mayor eficiencia en la colocación de viviendas: las ventas crecieron 25% en el primer trimestre de 2026, mientras que el tiempo para agotar el stock se redujo a 17 meses.

En detalle, entre enero y marzo de 2026 se vendieron 7,943 unidades, frente a las 6,355 registradas en el mismo periodo del año previo.

Dicho aumento se debe a la mayor cantidad de proyectos inmobiliarios, impulsados por empresas que han intensificado el desarrollo y construcción de nuevas iniciativas.

“Antes había un líder bastante marcado en cantidad de proyectos, como Abril, que superaba las 30 iniciativas inmobiliarias. Sin embargo, ahora otras empresas también han ganado presencia, como Tale, que pasó de tener cerca de 11 proyectos a 18, al igual que V&V, que mantiene una cartera importante. Todo ello está contribuyendo a que el mercado de ventas continúe creciendo”, explicó el vocero de Urbania.

Otro factor que viene impulsando el mercado es la recuperación de la confianza de las personas en la compra de viviendas en planos, una modalidad que había perdido atractivo debido a los problemas de incumplimiento registrados en años anteriores. En algunos casos, los compradores realizaban pagos por proyectos que finalmente no llegaban a construirse.

“Comprar una vivienda en planos tiene una gran ventaja: permite generar un ahorro importante, que luego se traduce en una mayor plusvalía para la propiedad. De hecho, adquirir un inmueble en esta etapa suele ser más económico”, explicó.

DATOS CLAVES.

Precio de venta . Según el Index de Urbania, el precio promedio del m2 en Lima llegó a S/ 6,886 en abril de 2026, con un alza de 1% en lo que va del año y frente al mismo mes del 2025. Además, desde octubre del año pasado el valor del m2 aumentó cerca de S/ 100.

. Según el Index de Urbania, el precio promedio del m2 en Lima llegó a S/ 6,886 en abril de 2026, con un alza de 1% en lo que va del año y frente al mismo mes del 2025. Además, desde octubre del año pasado el valor del m2 aumentó cerca de S/ 100. ExpoUrbania. El 15 de mayo, Urbania realizará una feria inmobiliaria en el Parque de la Exposición, que contará con la participación de más de 80 inmobiliarias y más de 120 stands.