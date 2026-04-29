La empresa participa en la venta de terrenos, el desarrollo de condominios, la vivienda social a través del programa Techo Propio y la construcción de edificaciones residenciales, tanto departamentos como casas. (Foto: Real Inmobiliaria)
La empresa participa en la venta de terrenos, el desarrollo de condominios, la vivienda social a través del programa Techo Propio y la construcción de edificaciones residenciales, tanto departamentos como casas. (Foto: Real Inmobiliaria)
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Edgar Velito
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Real Inmobiliaria, empresa de capitales peruanos y de origen arequipeño, a lo largo del tiempo ha diversificado su negocio, desde la edificación de uso residencial hasta la venta de lotes (terrenos). Ahora, avanza en su estrategia de crecimiento con nuevos proyectos en Lima y regiones, mientras evalúa su ingreso a otros distritos y mercados fuera del país. La compañía impulsa su negocio de lotes en el exterior y prepara la incorporación de una nueva línea de negocio en Arequipa.

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