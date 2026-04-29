Ramón Remolina de la Piedra, gerente general de Real Inmobiliaria, señaló que la compañía cerró el 2025, a través de sus negocios de vivienda horizontal, vertical y social, con la colocación de 970 unidades, lo que representó ventas por US$ 28 millones sobre una inversión de US$ 22 millones.

“En el negocio de edificaciones residenciales estamos enfocados en Lima Moderna, con proyectos ubicados en Surquillo y Lince, en este último estamos por iniciar la construcción de un edificio de 10 pisos de entre 50 y 55 unidades”, señaló a Gestión.

Ramón Remolina de la Piedra, gerente general de Real Inmobiliaria.

Real Inmobiliaria apunta a 17 proyectos y expansión fuera de Lima

Para los próximos dos años, la inmobiliaria plantea crecer con cuatro nuevos proyectos, y en el cual uno de ellos significaría su ingreso a otro distrito. “Hemos estado siempre enfocados en Surquillo, ya que hemos construido 11 torres en el distrito, nuestra doceava torre está en Lince, y ahora estamos próximos a Jesús María y en miras de otro distrito más”, adelantó el ejecutivo.

En paralelo a estos avances en la capital, la empresa consolidó su presencia en otras ciudades como Piura, Pisco, Arequipa y Cusco, mediante su vertical de venta de lotes (terrenos). Actualmente, tiene nueve proyectos activos y para este año alista ocho proyectos nuevos en estructuración y fase de lanzamiento.

“Con ello, al cierre del año proyectamos alcanzar 17 proyectos activos con más de 1,100 unidades y ventas por US$ 35 millones. El 80% de la operación estará fuera de Lima. De hecho, el próximo mes lanzaremos un proyecto de condominio de playa cerca de Punta Sal”, adelantó.

En línea con esta expansión, Real Inmobiliaria evalúa nuevos ingresos en el sur del Perú, donde han encontrado un nicho en el cual buscan atender, así como futuras inversiones hacia el oriente. “Identificamos una densidad de suelos urbanos y niveles de informalidad en urbanizaciones y predios, lo que representa una oportunidad de ingreso para la empresa. Ese es parte de nuestro plan estratégico hacia 2027; estimamos concretar este ingreso en los próximos dos o tres años”, indicó.

La inmobiliaria activará una línea de proyectos premium en el segundo semestre de 2026 y 2027, dirigida a clientes de mayor inversión, como Joya Homes.

Real Inmobiliaria entra a EE.UU. y apuesta por locales comerciales en Arequipa

Otra unidad de negocio que ha ganado peso en la operación de la empresa es la venta de lotes. Dicho segmento marcó su ingreso al mercado estadounidense.

“El año pasado abrimos una plaza en el noroeste de Florida como parte de nuestra expansión. Desde allí, atendemos a clientes peruanos y latinoamericanos con terrenos de 1,000 m2, con tickets entre US$ 25,000 y US$ 30,000. A la fecha, hemos colocado más de 15 terrenos. La inversión para ingresar a Estados Unidos superó los US$ 300,000”, resaltó.

Siguiendo en el frente internacional, durante el 2023 y 2025 la empresa estuvo evaluando otras plazas tanto en Paraguay, Costa Rica, El Salvador. “Son geografías que seguimos evaluando activamente”, apuntó, adelantando que en 2027 tienen en la mira ingresar a un nuevo país de la región, y en el cual están evaluando entrar con edificaciones o terrenos.

Mientras tanto, en su mercado base, la estrategia se orienta a diversificar la oferta. En Arequipa, la operación se expande más allá de la vivienda, ya que este año van incorporar el desarrollo de espacios comerciales. “La Plaza Bazar La Joya es nuestro primer desarrollo comercial, diseñado para atender una comunidad de más de 1,800 viviendas. Ahora nos encontramos en proceso de cierre con Franco Retail (Franco Supermercado) como operador ancla”, indicó.

Dicho proyecto servirá para sustentar la demanda que va tener entre las dos etapas del proyecto de Techo Propio en la ciudad. “Tenemos la primera que es Villa Floresta (en La Joya), que acaba de obtener el código Techo Propio. Allí son 669 casas y estamos lanzando una segunda etapa de 2,000 casas adicionales, de estas serán el proyecto Villa Solar”, detalló.

Hacia el 2030, la inmobiliaria planea incorporar cinco plazas adicionales con foco en el sur y oriente del país, completando un portafolio de 22 plazas activas. “Para el periodo 2026–2030 estamos destinando aproximadamente US$ 31 millones, enfocados en tres frentes: adquisición de suelo, ejecución de proyectos y fortalecimiento de sistemas operativos", sostuvo.

Más datos sobre Real Inmobiliaria

Historia. Real Inmobiliaria inició con urbanizaciones en un proyecto de 200 hectáreas y luego diversificó hacia condominios y lotes. Con la incorporación de Real Edificaciones, suma 11 edificios construidos y ha escalado sus proyectos de 10 a 17 pisos, con alrededor de 130 departamentos por torre.

Real Inmobiliaria inició con urbanizaciones en un proyecto de 200 hectáreas y luego diversificó hacia condominios y lotes. Con la incorporación de Real Edificaciones, suma 11 edificios construidos y ha escalado sus proyectos de 10 a 17 pisos, con alrededor de 130 departamentos por torre. Negocios. La empresa participa en la venta de terrenos, el desarrollo de condominios, la vivienda social a través del programa Techo Propio y la construcción de edificaciones residenciales, tanto departamentos como casas.

La empresa participa en la venta de terrenos, el desarrollo de condominios, la vivienda social a través del programa Techo Propio y la construcción de edificaciones residenciales, tanto departamentos como casas. EE.UU. Landmark es la plataforma internacional de la empresa, enfocada en el noroeste de Florida por su dinamismo y disponibilidad de suelo.