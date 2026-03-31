El desempeño de la compañía en el 2025 se tradujo en la colocación de 785 unidades y una facturación cercana a los S/ 375 millones, frente a las 650 unidades y S/ 310 millones del 2024. Según Carlos Guzmán, gerente comercial de Inmobiliaria V&V, los resultados estuvieron impulsados por el fortalecimiento de la gestión comercial, ya que, como señaló, “hemos repotenciado todo nuestro equipo y hemos sido más exigentes”, además del sólido desempeño del portafolio y el impacto de los proyectos desarrollados en nuevas zonas.

Entre los principales hitos del año destacaron los ingresos a Santa Catalina (La Victoria) y Surquillo, donde la empresa desarrolló proyectos multifamiliares de más de 20 pisos, dirigidos a compradores finales e inversionistas. Según Carlos Guzmán, estas zonas han permitido captar un nuevo perfil de cliente, ya que “hemos abierto el abanico hacia inversionistas jóvenes que compran su primer departamento y buscan una renta mensual”. Con estos resultados, la empresa ha trazado su hoja de ruta para los próximos años.

Tras crecer más de 20% en 2025, la compañía busca repetir ese ritmo en 2026, apoyándose en nuevos lanzamientos y reposición de stock. (Foto: Inmobiliaria V&V)

Planes 2026: tres nuevos proyectos en Lima Moderna

De cara al 2026, Inmobiliaria V&V proyecta mantener el ritmo de expansión alcanzado el último año y apunta a un crecimiento de al menos 20% respecto al 2025, impulsado por el ingreso de nuevos proyectos mientras otros salen de stock por ventas. Para ello, la empresa ejecutará en el primer trimestre una inversión cercana a S/ 250 millones, enfocada en el desarrollo de tres nuevos proyectos ubicados en distritos de Lima Moderna, zonas donde la inmobiliaria busca ampliar su presencia.

El primer proyecto fue lanzado a inicios de febrero en Lince, en la zona de Lincidro, frente al Parque Castilla, con 180 unidades. A fines de febrero se sumará un segundo desarrollo en Santa Beatriz, con 277 departamentos, y en marzo iniciará la comercialización de un tercero en Breña, con cerca de 500 unidades. Guzmán destacó que la empresa ingresará por primera vez a estos distritos, señalando que “estamos entrando a zonas nuevas para nosotros y eso nos llena de entusiasmo”, como parte de su estrategia de expansión en Lima.

Compra de terrenos en nuevos distritos de Lima

En paralelo a sus nuevos lanzamientos, Inmobiliaria V&V mantiene una estrategia activa de compra de terrenos para asegurar la reposición de su portafolio y sostener su crecimiento. Según Carlos Guzmán, la empresa realiza una búsqueda permanente de oportunidades a través de un equipo dedicado al análisis del mercado. “Estamos siempre atentos a las oportunidades; tenemos un equipo que camina mucho y que está viendo el mercado”, explicó. El foco de esta estrategia se concentra en distritos de Lima Moderna.

En ese sentido, la inmobiliaria evalúa oportunidades para nuevos proyectos en Lince, San Miguel y Pueblo Libre, sin descartar opciones en zonas de mayor valor como San Isidro o Miraflores si el mercado lo permite. Guzmán destacó que la empresa mantiene flexibilidad para concretar operaciones cuando surjan condiciones favorables, en línea con su objetivo de expandirse en ubicaciones con alta demanda.

Nuevo perfil del comprador y tendencias

Inmobiliaria V&V identifica un comprador más informado y con mayor conocimiento del mercado, lo que ha modificado sus criterios de decisión. Según Carlos Guzmán, hoy existe una mayor aceptación de unidades de menor tamaño. “El comprador ya conoce lo que hay en el mercado y no se sorprende de encontrar departamentos de 40 m² o 55 m²”, señaló, destacando además que el respaldo y la trayectoria de la inmobiliaria se han vuelto factores clave en la elección.

Otra tendencia es el crecimiento de los inversionistas jóvenes, que adquieren su primer departamento para alquilar y generar ingresos. “Hay mucho joven que compra para poder rentar y tener una renta mensual constante”, explicó. En este contexto, el cliente prioriza el precio final y la eficiencia del espacio por encima del metraje, en línea con un mercado más competitivo donde el ticket promedio de la empresa se ubicó alrededor de S/ 450,000 en el 2025.