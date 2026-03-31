Esto representa una estrategia de expansión hacia zonas con potencial de crecimiento dentro de Lima Moderna. (Foto: Inmobiliaria V&V)
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Sandra Reyes
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Inmobiliaria V&V, con 30 años en el mercado, cerró el 2025 con un crecimiento superior al 20% frente al 2024, impulsado por el fortalecimiento de su equipo comercial y el buen desempeño de sus proyectos multifamiliares. Con este impulso, la empresa proyecta para el 2026 el desarrollo de tres nuevos proyectos en Lince, Santa Beatriz y Breña, y mantiene una estrategia activa de compra de terrenos, enfocada en distritos de Lima Moderna y Lima Top, sin descartar oportunidades en otras ciudades del país.

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