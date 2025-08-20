A finales de 2024, la empresa inició un proceso de transformación hacia un modelo de negocio más dinámico y de alta rotación, con la meta de adquirir entre cinco y seis terrenos por año
Alejandro Milla
Alejandro Milla

Centenario Urbanizaciones, división del Grupo Centenario especializada en el desarrollo de ciudades planificadas, afronta un bienio 2025-2026 clave para su estrategia de crecimiento. Tras un 2024 orientado a la optimización de procesos internos, la digitalización y un análisis exhaustivo del mercado nacional, la compañía ha definido un plan de expansión que contempla consolidar su presencia en regiones estratégicas y diversificar su portafolio de proyectos. Actualmente activa en nueve ciudades, la empresa busca capitalizar nuevas oportunidades en plazas emergentes e ingresar a mercados donde hasta ahora no tenía presencia.

