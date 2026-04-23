El proyecto busca replicar modelos de ciudades planificadas como Ciudad Verde en Colombia. (Foto: Inversiones Inmobiliarias Global)
El proyecto busca replicar modelos de ciudades planificadas como Ciudad Verde en Colombia. (Foto: Inversiones Inmobiliarias Global)
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Sandra Reyes
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Un megaproyecto urbano comienza a tomar forma en el sur de Lima. Rocío Dianderas, CEO de Inversiones Inmobiliarias Global, adelantó que la compañía impulsa junto a otros socios Terra Vita, un proyecto que se levantará en Punta Negra sobre cerca de 600 hectáreas. El plan contempla una ciudad planificada con viviendas y edificios de hasta siete pisos, además de equipamiento urbano como colegios, hospitales, comercio y vías, con el objetivo de consolidar un nuevo polo de expansión urbana en el sur de la capital, zona que en los últimos años ha concentrado importantes bancos de tierra de desarrolladoras inmobiliarias. ¿Cómo lo lograrán?

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