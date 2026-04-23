Una de las bases de ese plan es el desempeño reciente de la compañía. Según detalló Dianderas, Inversiones Inmobiliarias Global cerró el 2025 con operaciones cercanas a los US$100 millones, impulsadas principalmente por la venta y estructuración de grandes extensiones de tierra en el sur de Lima, en distritos como Lurín, Chilca, San Bartolo y Punta Negra.

El modelo de negocio de la firma —centrado en adquirir grandes paños de terreno, estructurarlos urbanísticamente y luego atraer capital o venderlos a desarrolladores— se apalancó en la creciente demanda de suelo para proyectos de vivienda, en un contexto donde el 70% de sus operaciones se concentra en Perú y el 30% en Estados Unidos, mercado en el que también asesora a desarrolladores peruanos.

El plan urbano integrará colegios, hospitales, comercio y vías. (Foto: Inversiones Inmobiliarias Global)

Proyecto Terra Verde

El proyecto bandera de Inversiones Inmobiliarias Global es Terra Verde, un megaproyecto urbano que se desarrollará en Punta Negra, en el sur de Lima. Según explicó su CEO, Rocío Dianderas, el plan contempla una ciudad planificada sobre cerca de 600 hectáreas, inspirada en Ciudad Verde en Colombia, desarrollado por Grupo Amarilo. El desarrollo integrará lotes residenciales y edificios de hasta siete pisos, además de infraestructura urbana como colegios, hospitales, comercio y vías. “Es una ciudad urbanística completa con vías, hospitales, colegios y comercio”, indicó. En 15 años, el proyecto espera ofrecer vivienda a más de 200,000 familias y contribuir a reducir el déficit habitacional del país.

El terreno fue adquirido en 2022 y la empresa ya culminó el cambio de zonificación, proceso que tomó cerca de dos años, además de los estudios de factibilidad y el máster plan del proyecto. Actualmente, la firma negocia con algunos de los principales desarrolladores del mercado para avanzar mediante la venta de macrolotes de entre 30 y 50 hectáreas, que luego serán desarrollados por inmobiliarias. “Hoy estamos conversando con tres o cuatro de los más grandes jugadores del mercado”, comentó Dianderas, quien mencionó que empresas como Los Portales figuran entre las potenciales interesadas.

En términos de escala, el terreno tiene un valor estimado de US$150 millones y el proyecto proyecta ventas superiores a US$1.000 millones en un periodo de 15 a 20 años. Uno de los principales retos será el abastecimiento de agua, por lo que la empresa evalúa construir una planta de desalinización con una inversión cercana a S/100 millones. Para ello mantiene conversaciones con el desarrollador colombiano Grupo Amarilo y busca financiamiento de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, además de inversionistas de España y Chile interesados en el equipamiento urbano del proyecto.

La empresa también vende flujos de activos inmobiliarios como hoteles, oficinas y centros comerciales. (Foto: Inversiones Inmobiliarias Global)

El boom inmobiliario del sur de Lima

El sur de Lima se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales focos de expansión del mercado inmobiliario, impulsado por la disponibilidad de grandes extensiones de tierra y el interés de desarrolladores por nuevos polos urbanos. Según explicó Rocío Dianderas, CEO de Inversiones Inmobiliarias Global, la compañía ha sido uno de los actores que ha impulsado este crecimiento desde hace más de una década. “Somos los pioneros desde el 2010 en haber crecido todo el sur de Lima”, señaló.

En ese proceso, la firma primero promovió el traslado de actividades industriales hacia la zona y luego avanzó hacia proyectos de vivienda, principalmente en distritos como Lurín, San Bartolo, Punta Negra y Chilca. Solo en 2025, gran parte de las operaciones de la empresa se concentraron en esa franja de la capital, con ventas de terrenos que formaron parte de las transacciones cercanas a US$100 millones registradas por la compañía ese año.

El dinamismo del sur también responde al interés de grandes desarrolladores por asegurar bancos de tierra en la zona. Dianderas señaló que empresas como Los Portales, Centenario y Menorca Inversiones ya han adquirido extensiones para futuros proyectos. Incluso, la ejecutiva reveló que su firma vendió a Acorp un terreno en Lurín con capacidad de desarrollo para siete años. A su juicio, en los próximos 5 a 10 años la zona verá un fuerte crecimiento de proyectos de primera vivienda, más allá del tradicional mercado de casas de playa.

Planes 2026: proyectos en provincias y el exterior

De cara al 2026, Inversiones Inmobiliarias Global proyecta mantener el dinamismo de sus operaciones con un crecimiento estimado de entre 10% y 13% en ventas, lo que llevaría su facturación a entre US$110 millones y US$120 millones. Así lo señaló Rocío Dianderas, quien explicó que el crecimiento se apoyará en la comercialización de nuevas extensiones de tierra para proyectos de vivienda. Además del sur de Lima, la empresa busca fortalecer su presencia en provincias, con foco en ciudades como Trujillo, Chiclayo, Piura, Arequipa y Tacna, donde identifica una creciente demanda por suelo para desarrollos residenciales.

La compañía también ve oportunidades en la selva peruana, donde ya concretó operaciones en Tarapoto e Iquitos y prevé avanzar con nuevos proyectos en los próximos años. “Es un mercado virgen para vivienda y hoteles”, señaló Dianderas, quien indicó que algunos desarrollos vinculados a programas como Techo Propio y Mi Vivienda podrían comenzar a estructurarse hacia fines de 2026. En paralelo, la firma continuará reforzando su presencia en Estados Unidos, donde opera desde Miami y asesora a desarrolladores peruanos en proyectos inmobiliarios, además de estar próxima a cerrar una alianza estratégica con un importante desarrollador del sur de Florida y un grupo peruano.