Tribeca Inmobiliaria tiene presencia en los distritos de Miraflores, Surco, San Miguel, Pueblo Libre, Jesús María, Santa Beatriz y Santa Catalina. (Foto: Tribeca Inmobiliaria)
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Edgar Velito
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Tribeca Inmobiliaria, enfocada en el desarrollo de proyectos residenciales en los distritos de Lima Top y Lima Moderna, avanza con su portafolio residencial en Lima Metropolitana y prepara nuevos desarrollos tras la adquisición de terrenos en distintos distritos de la capital. La firma también evalúa nuevas zonas de expansión dentro de la ciudad como en el extranjero, proyectando su estrategia de crecimiento en un contexto de creciente demanda de vivienda en segmentos con acceso a financiamiento hipotecario.

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