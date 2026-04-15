Miguel Deustua, director gerente de Tribeca Inmobiliaria, señaló que la empresa cerró el 2025 con un volumen de ventas superior a US$ 20 millones, lo que representó un crecimiento de 25% tras la colocación de 174 unidades. Este resultado estuvo impulsado por la consolidación y el inicio de obras de sus proyectos en Santa Beatriz y Surco, así como por la incorporación de un nuevo desarrollo en San Miguel.

“Lanzamos el proyecto Madison Park, ubicado en San Miguel, con 290 unidades y actualmente en construcción. También entregamos los proyectos Central Park y High Line, donde desarrollamos zócalos comerciales como activos de renta”, comentó a Gestión.

Además, adquirió un terreno con un potencial de edificación de 23 pisos para el desarrollo de un proyecto de 152 unidades en Santa Catalina. Esa adquisición bordeó los US$ 2.5 millones. “Al día de hoy contamos con una oferta de 1,291 unidades inmobiliarias distribuidas en nueve proyectos y una comercialización histórica acumulada de 417 unidades vendidas”, afirmó.

Miguel Deustua, director gerente de Tribeca Inmobiliaria

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Tribeca compra terrenos por US$ 6.8 millones y prepara proyectos en Lima

Para este año, Tribeca proyecta sumar dos nuevos proyectos con el objetivo de alcanzar un portafolio activo de aproximadamente 1,600 unidades. “Hemos adquirido un terreno por cerca de US$ 2 millones en Jesús María, frente al Campo de Marte. El proyecto contempla alrededor de 110 unidades y 17 pisos. La operación de compraventa se concretó en enero y estamos próximos a lanzar este desarrollo”, indicó el ejecutivo.

El segundo proyecto se ubicará en la zona de la av. Javier Prado Este, en Santa Catalina, y se proyecta como un desarrollo de uso mixto que integrará vivienda, comercio y posiblemente oficinas. La adquisición del terreno se concretó en febrero por US$ 4.8 millones.

“Vemos un desarrollo comercial en la zona con el centro comercial Plaza Santa Catalina y un mercado de oficinas en crecimiento, donde destaca el edificio de Interbank. Estimamos realizar el lanzamiento del proyecto en los próximos 60 días”, detalló.

Sin embargo, aún están definiendo la altura final del proyecto, que contempla 290 unidades, así como el número de niveles destinados a comercio, que inicialmente podría ser uno o dos pisos. “En el primer piso habrá comercio y en los niveles superiores se ubicarán oficinas y viviendas. El proyecto apunta a distintos públicos, tanto para primera vivienda como para inversión”, comentó.

Otro proyecto, que aún se encuentra en etapa de negociaciones por el terreno, proyecta levantarse en Pueblo Libre con un área de 1,600 m2 y sería cerca de 300 unidades. “La inversión será de alrededor de US$ 3.2 millones. En los próximos 30 días podríamos tener novedades”, adelantó.

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Tribeca analiza otras zonas de Lima y apunta a Florida

La desarrolladora inmobiliaria proyecta gestionar de manera simultánea entre seis y siete proyectos para este 2026, y dentro de ese análisis aparece otras zonas de Lima como alternativa de expansión.

“Siempre estamos abiertos a evaluar nuevos proyectos, aunque hoy nuestro foco es Lima Metropolitana, en los segmentos A y B con acceso a financiamiento bancario, principalmente en zonas como Lima Top y Lima Moderna. No obstante, estamos dispuestos a dialogar con propietarios si surge alguna oportunidad”, señaló.

Sobre una eventual salida al exterior, el ejecutivo indicó que la opción no está descartada, aunque se evaluaría más adelante. Entre los destinos que analiza la empresa figura Florida.

“Estamos iniciando estudios de mercado para lanzar un primer proyecto y, de avanzar, lo haríamos con un socio local. Florida es muy atractiva para inversionistas latinoamericanos y, para los hispanohablantes, representa la puerta de entrada a Estados Unidos”, comentó.

Con estos planes, la empresa proyecta para 2026 un volumen de ventas superior a US$ 30 millones, lo que representaría un crecimiento cercano al 30% respecto al año anterior. “Debemos comercializar más de 200 unidades en nuestros proyectos actuales, tanto en oferta como en desarrollo en sus diversas etapas”, sostuvo.

DATO CLAVE.

Operación. Tribeca Inmobiliaria tiene presencia en los distritos de Miraflores, Surco, San Miguel, Pueblo Libre, Jesús María, Santa Beatriz y Santa Catalina.