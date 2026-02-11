El año pasado se registraron 47 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2009, cuando 52 reclusos fueron ejecutados. Florida encabezó la lista en 2025 con 19.
Un hombre de 64 años fue ejecutado este martes por el asesinato de un vendedor ambulante en , el estado que más veces aplicó la pena capital el año pasado en Estados Unidos.

Ronald Heath recibió una inyección letal a las 18H12 (23H12 GMT) en la prisión estatal de Raiford, en el norte de Florida.

Un jurado lo condenó por matar a Michael Sheridan en 1989, durante un robo realizado junto a su hermano menor, Kenneth Heath.

Este último se declaró culpable de asesinato por esos hechos, testificó contra su hermano y fue condenado a cadena perpetua.

Ronald Heath fue el actor dominante en el asesinato y el robo, y mantuvo una influencia sustancial sobre su hermano menor y más débil, Kenneth”, según indican documentos judiciales.

El asesinato de Sheridan ocurrió apenas unos meses después de que Ronald Heath fuera liberado de prisión tras cumplir 10 años, de una condena de 30, por otro asesinato cometido cuando era adolescente.

Esta imagen, sin fecha ni ubicación, obtenida del Departamento de Correccionales de Florida el 10 de febrero de 2026, muestra a Ronald Heath, reo condenado a muerte en Florida. Heath, un hombre de 64 años condenado por el asesinato de un vendedor ambulante, fue ejecutado por inyección letal el martes en Florida, el estado de EE.UU. que llevó a cabo más ejecuciones el año pasado. (Foto del Departamento de Correccionales de Florida / AFP)
Esta fue la segunda ejecución en los Estados Unidos en lo que va del año. En enero, un hombre condenado por matar a su exnovia y al novio de esta recibió una inyección letal en Texas.

El año pasado se registraron 47 ejecuciones en el país norteamericano, la cifra más alta desde 2009, cuando 52 reclusos fueron ejecutados. Florida encabezó la lista en 2025 con 19, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.

Del total de ejecuciones el año pasado, 39 se llevaron a cabo mediante inyección letal. Tres fueron por pelotón de fusilamiento y cinco por hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear ese gas a través de una máscara facial, provocando la asfixia del prisionero.

Expertos de la ONU han denunciado el uso de nitrógeno como un método cruel e inhumano.

La pena de muerte fue abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres (California, Oregón y Pensilvania) mantienen moratorias sobre su aplicación.

El presidente estadounidense, Donald Trump, defiende la pena capital y, en su primer día en el cargo, pidió que se ampliara su uso “para los delitos más viles”.

