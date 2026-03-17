La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la posibilidad de que el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, abandone el poder en el marco de reuniones entre funcionarios de ambos países sobre el futuro del país caribeño, según información de The New York Times.

Según dos funcionarios citados bajo anonimato por el mencionado medio, los representantes estadounidenses han indicado a negociadores de Cuba que el presidente debería dimitir, aunque han dejado en manos de las autoridades cubanas los pasos siguientes.

La propuesta implicaría apartar a Díaz-Canel, pero no necesariamente modificar la estructura del actual sistema político, según el diario.

Las fuentes citadas añadieron que, por ahora, el gobierno estadounidense no está presionando para que se tomen medidas contra miembros de la familia de Fidel Castro, quienes continúan siendo figuras influyentes dentro del aparato de poder del país.

Algunos funcionarios estadounidenses consideran que la salida del jefe de Estado podría facilitar cambios económicos estructurales que, en su opinión, Díaz-Canel difícilmente respaldaría.

Cabe recordar que Trump afirmó este lunes que sería “un gran honor” para él “tomar Cuba”, en medio de las tensiones entre ambos países por el bloqueo energético contra la isla.

El mandatario ha amenazado en las últimas semanas con tomar control de la isla ya de sea de forma “amistosa” u hostil, y ha repetido que el Gobierno cubano “caerá muy pronto” porque el país “está en ruinas”, afectado por el bloqueo de crudo impuesto por Washington en enero pasado.

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Por su parte, Díaz-Canel confirmó a medios locales que hay contactos con Estados Unidos para “buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos”, algo que ya Trump había adelantado, pero que la isla había negado.

Elaborado con información de EFE.