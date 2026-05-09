El perfil del comprador de vivienda en Lima viene transformándose y obligando al sector inmobiliario a adaptar su oferta. Hoy, los clientes priorizan ubicación, potencial de valorización, financiamiento y espacios comunes, en un contexto donde los precios de los inmuebles mantienen una tendencia moderada al alza.

Según el último Índice del Mercado Inmobiliario de Urbania, el precio promedio de los inmuebles en Lima alcanzó los S/ 6,886 por metro cuadrado en abril de 2026, con un crecimiento de 0.3% frente al mes anterior y un avance acumulado de 1% en lo que va del año.

De acuerdo con Tale Inmobiliaria, el comprador actual se concentra entre los 25 y 45 años y se caracteriza por comparar opciones, evaluar esquemas de financiamiento y analizar el valor de reventa o rentabilidad antes de tomar una decisión.

“Hoy vemos un cliente mucho más informado, que busca optimizar su decisión de compra. Evalúa precio, ubicación y potencial de valorización”, señaló David Velásquez, subgerente de marketing y ventas digitales de Tale Inmobiliaria.

Este nuevo perfil viene impulsando principalmente la demanda por departamentos de 1 y 2 dormitorios, con metrajes entre 45 m2 y 80 m2, ubicados en distritos con buena conectividad y acceso a servicios.

La rentabilidad bruta anual de los inmuebles en Lima alcanza actualmente el 5.44%, según Urbania.

Coworking, gimnasios y áreas para mascotas ganan peso

El reporte también muestra un cambio en las preferencias vinculadas al estilo de vida. Actualmente, las áreas comunes se han convertido en un factor relevante dentro de la decisión de compra.

Espacios de coworking, gimnasios, zonas sociales y áreas para mascotas han dejado de ser un valor agregado para convertirse en estándares dentro de los nuevos proyectos inmobiliarios.

Según Tale Inmobiliaria, esta tendencia responde a dinámicas como el home office y a una mayor valoración del tiempo y la comodidad por parte de los compradores.

Lima Moderna concentra mayor interés

Distritos como Magdalena, San Miguel y Surquillo, agrupados dentro de Lima Moderna, continúan consolidándose como algunos de los principales focos de demanda inmobiliaria.

De acuerdo con Urbania, Magdalena del Mar registra precios promedio de S/ 7,326 por m2; San Miguel alcanza S/ 6,186 por m2; y Surquillo llega a S/ 6,873 por m2.

En paralelo, distritos como San Borja y San Isidro mantienen atractivo para compradores con mayor capacidad adquisitiva, con precios promedio de S/ 7,161 y S/ 9,268 por m2, respectivamente.

Urbania indicó además que las consultas para adquirir propiedades crecieron 16% en Lima Moderna durante el último año, mientras que en San Borja y San Isidro avanzaron 23%.

Magdalena, San Miguel y Surquillo destacan entre las zonas con mayor crecimiento de consultas inmobiliarias.

Rentabilidad inmobiliaria mantiene atractivo para inversionistas

El interés por adquirir inmuebles como inversión también continúa sólido. Actualmente, la rentabilidad bruta anual en Lima alcanza el 5.44%, mientras que el plazo promedio de recuperación de la inversión se ubica en 18.4 años, 2.5% menos que el año anterior.

En este escenario, las ferias inmobiliarias vienen ganando protagonismo como espacios de conversión comercial. Para Tale Inmobiliaria, entre el 20% y 30% de las separaciones de viviendas de su portafolio se concretan durante eventos inmobiliarios o en los días posteriores.

En esa línea, del 15 al 17 de mayo se desarrollará la Expo Urbania en el Parque de la Exposición, evento que reunirá a desarrolladores, entidades financieras y potenciales compradores en un solo espacio.