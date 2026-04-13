La participación de la autoconstrucción en la demanda de ladrillos pasó de 78% a cerca de 65%.
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Dax Canchari Reyes
mailDax Canchari Reyes

Ladrillos Lark, fabricante peruano de materiales de construcción, observa cambios graduales en el mercado local. Aunque la autoconstrucción continúa liderando el consumo, otros tipos de proyectos muestran mayor dinamismo, en medio de evaluaciones sobre inversión e innovación en la industria.

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