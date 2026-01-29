El sector construcción destacó en noviembre con un avance de 9.8%, según informó la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco). No obstante, la expectativa para diciembre es, incluso, más optimista.

Si bien el resultado del decimoprimer mes fue menor al 12.5% inicialmente previsto —sobre todo por el menor dinamismo de la obra pública—, el desempeño del sector contrastó con el crecimiento del PBI nacional, que solo alcanzó 1.5%, uno de los registros más bajos de los últimos cinco años.

El dinamismo de construcción

Con este resultado que el gremio compartió durante la presentación del Informe Económico de la Construcción N.° 97, la construcción suma siete meses consecutivos de expansión.

En esa línea, Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Capeco, también estableció una comparación con el pico que el sector atravesó en 2021. Aseguró incluso que, sin ese registro a causa de la pandemia, la cifra hubiera sido la mejor desde el 2013, cuando ocurrió el denominado “boom de la construcción”.

“El desempeño del 2025 confirma la capacidad de resiliencia del sector, que logró crecer en un contexto adverso, principalmente gracias al empuje de la inversión privada y no por la obra pública”, agregó.

Para diciembre, la estimación es de un 10.6%, impulsada sobre todo por el aumento sostenido del consumo de cemento.

Motores de ascenso

Entre los aspectos que permitieron este auge, Capeco identificó la ejecución de obras por impuestos, con adjudicaciones que superaron los S/ 5,000 millones. También señaló el repunte de la inversión minera: un crecimiento de 23% entre enero y noviembre.

Entre los factores menos favorables, resaltaron los S/ 12,400 millones que dejaron de ejecutarse. Por el lado de los costos, el índice de precios de materiales de construcción acumuló siete meses consecutivos de caída; es decir, se ubicó en niveles similares a los del 2023.

En detalle, la reducción fue más marcada en el acero, incluida por factores internacionales.