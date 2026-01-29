Sector construcción es uno de los más afectados por crímenes organizado. (Foto: Andina)
Sector construcción es uno de los más afectados por crímenes organizado. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El ha logrado penetrar el sector construcción en el Perú y operar con estructuras cada vez más sofisticadas, advirtió . Según señaló, las mafias no solo extorsionan obras, sino que también trafican terrenos, levantan edificaciones informales y lavan dinero mediante actividades que aparentan legalidad.

Valdivia explicó que la problemática no es reciente. “El sector sufre extorsiones desde hace más de dos décadas”, sostuvo, al tiempo que indicó que estas organizaciones han evolucionado hacia esquemas multidelictivos con una logística que, en muchos casos, supera la capacidad de respuesta de las autoridades.

LEA TAMBIÉN: Proponen que congresistas condenados por minería ilegal pierdan su escaño

De acuerdo con estimaciones del gremio, los delitos vinculados a la construcción generan pérdidas equivalentes al 2% del del sector, lo que podría superar los S/ 1,000 millones anuales. Además, alertó que estas redes han logrado infiltrarse en gobiernos locales y en sindicatos para asegurar control territorial y continuidad de sus operaciones.

Uno de los focos de preocupación son los denominados “falsos sindicatos”. Valdivia detalló que existen más de 1,300 organizaciones sindicales que no son reconocidas por la principal federación del sector y que, según , funcionan como fachada para actividades ilícitas.

El sector construcción cae 2.9% en abril, pese a crecimiento trimestral, reportó Capeco. (Fuente: Andina)
El sector construcción cae 2.9% en abril, pese a crecimiento trimestral, reportó Capeco. (Fuente: Andina)
LEA TAMBIÉN: Tasa de homicidios sube a 10.7 en 2025, pero Gobierno destaca baja trimestral

Estas agrupaciones, afirmó, dominan determinadas zonas, imponen cupos y condicionan el desarrollo de proyectos. A ello se suma el tráfico de tierras, fenómeno que, según estudios citados por el gremio, explica el 93% de la expansión urbana registrada en los últimos 20 años, la cual no respondió a procesos formales de planificación.

Las bandas, indicó, no solo comercializan lotes de manera irregular, sino que también ofrecen financiamiento informal, venden materiales de construcción y posteriormente buscan “blanquear” esos ingresos integrándolos a actividades formales.

LEA TAMBIÉN: MTC podrá declarar en emergencia el servicio de transporte ante daños en infraestructura

Ante este escenario, planteó como estrategia central triplicar la construcción formal de viviendas, con el objetivo de reducir la presión de la informalidad y generar empleo bajo condiciones legales.

El gremio propuso que los recursos estatales destinados al sector vivienda —que actualmente ascienden a S/ 1,500 millones— se incrementen hasta S/ 5,000 millones anuales. La intención es ampliar la oferta formal y restar espacio a las organizaciones que operan al margen de la ley.

En esa línea, Valdivia se refirió al caso del Fondo de Vivienda Policial (Fovipol) en Piura, donde se detectó la adquisición de viviendas inhabitables. Señaló que este tipo de fondos no debería involucrarse directamente en la construcción, sino concentrarse en financiar la compra de viviendas en proyectos ya desarrollados, a fin de minimizar riesgos de mala ejecución y posibles irregularidades.

TE PUEDE INTERESAR

La inseguridad impulsa la demanda de custodia de mercadería y traslado de valores
Los retos de José Jerí para el 2026: Inseguridad, relación con el Congreso y elecciones
¿Más dinero, misma inseguridad? Perú gasta contra criminalidad, pero sin resultados

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.