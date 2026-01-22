El presidente de la República, José Jerí, lidera una presentación oficial sobre la evolución de los índices de criminalidad en el país, con énfasis en los resultados de casos de homicidio y sicariato.

La actividad se realiza en Palacio de Gobierno y cuenta con la participación del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entidad encargada de exponer los datos actualizados. La convocatoria fue dirigida a los medios de comunicación acreditados ante la Presidencia.

Según lo informado, el Ejecutivo busca evidenciar avances en materia de seguridad ciudadana, uno de los temas que concentra mayor preocupación en la opinión pública y que ha generado fuertes debates políticos en las últimas semanas.

En ese contexto, durante su reciente presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Jerí adelantó que respondería a las críticas sobre el manejo de la inseguridad con “respuestas firmes”. Incluso invitó públicamente a legisladores, entre ellos Flor Pablo, a asistir a la exposición para contrastar sus cuestionamientos con las cifras oficiales que serán presentadas.

Como se sabe, en una de las cuatro mociones de censura en su contra -ya presentadas ante el Congreso- se le cuestiona por sus resultados de lucha contra la delincuencia y crimen organizado.