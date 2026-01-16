MML suspende Serenata a Lima tras muerte de trabajadores de EMAPE. Foto: MML.
La anunció la suspensión de la Serenata a Lima, programada para este sábado 17 de enero en la Plaza de Armas, como parte de las actividades por el 491 aniversario de fundación de la capital, que se conmemora el 18 de enero.

La decisión fue adoptada en señal de duelo por el fallecimiento de dos trabajadores de la .

Mediante un comunicado, la comuna informó que la medida fue dispuesta por el alcalde de Lima, , tras la muerte de Jéssica Corachahua Toledo y Wilfredo Rosales Mallma, quienes perdieron la vida mientras cumplían labores municipales.

De acuerdo con la información oficial, ambos trabajadores fallecieron a consecuencia de un choque múltiple ocurrido durante la madrugada en el kilómetro 17 de la Panamericana Sur, en el distrito de San Juan de Miraflores. Wilfredo Rosales Mallma murió en el lugar del accidente, mientras que Jéssica Corachahua Toledo falleció posteriormente en el Hospital María Auxiliadora.

El alcalde indicó que, según datos preliminares, el conductor del camión involucrado se habría quedado dormido al volante. Añadió que el chofer registra varias papeletas, incluida una infracción muy grave en 2024, por lo que se dispuso que el procurador de la municipalidad presente la denuncia penal correspondiente.

Finalmente, la precisó que la nueva fecha de la Serenata a Lima será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales y pidió la comprensión de la ciudadanía ante esta decisión adoptada en el marco del duelo institucional.

