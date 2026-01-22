Las declaraciones del presidente José Jerí ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso no fueron suficientes para el titular de dicho grupo de trabajo, Elvis Vergara.

“Sus explicaciones no han sido convincentes y ha habido un 90% de insatisfacción en los congresista respecto a lo que ha aclarado el mandatario”, expresó en el programa Cuentas Claras de Canal N.

Señaló que el grupo de trabajo se ha comprometido a sesionar permanentemente dos veces por semana, si es posible, hasta que se pueda resolver el caso.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar a José Jerí por reunión con empresario chino

En esa línea, Vergara consideró necesario solicitar facultades investigadoras para pedir el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones del mandatario.

“Lo importante es tener las facultades de una comisión investigadores que se puede hacer el levantamiento del secreto de las comunicaciones, del secreto bancario. Es lo que necesitamos para tener más claras las cosas porque por las solas declaraciones del presidente o de quienes vamos a citar no van a ser suficientes”, sostuvo.

Jerí en la Comisión de Fiscalización

Ante la pregunta del presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara, si es que estaría de acuerdo con que le levanten el secreto de las comunicaciones, el mandatario respondió la tarde del miercoles 21 que está dispuesto a ello con el fin de colaborar en las investigaciones. “El que nada debe, nada teme”, anotó.

Poco después, en diálogo con la prensa, el presidente José Jerí se amparó a los “secretos de Estado” y “labores de inteligencia” al ser consultado si entregará voluntariamente su celular, sin esperar ninguna notificación del Ministerio Público.

Añadió que una vez que ponga el levantamiento de sus comunicaciones a disposición fiscal, ellos determinarán la pertinencia de la información que se requiere conocer.“No implica que me esté negando”, mencionó.

Mandatario dio su versión sobre qué fue lo que lo ofuscó cuando hablaba por teléfono en tienda del empresario Zhihua Yang. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec





“El error no es delito”, sostuvo Jerí

Ante los parlamentarios de este grupo de trabajo, el presidente Jerí reconoció como un error la forma cómo ingresó al restaurante, situación que admitió públicamente y por la cual reiteró su pedido de disculpas a la población.

“Acá tienen un presidente objetivo, imparcial, que no cede a presiones”, aseguró tras señalar que pidió presentarse ante esta comisión para decir su verdad y para el esclarecimiento de estos hechos.

“El error es haberme apersonado y generar incertidumbre cuando fui en la manera que fui al chifa. Admito el error, pero el error no es delito”, expresó el mandatario sobre las críticas de haber ido de noche, y con capucha, al restaurante.

Además, señalo que desconocía la situación legal del segundo empresario chino, Ji Wu Xiaodong, quien acudió a Palacio hasta en tres oportunidades.

En ese sentido, indicó que existe una debilidad del sistema de Palacio de Gobierno que están resolviendo.

Como se recuerda Ji Wu Xiaodong enfrenta una orden de arresto domiciliario a raíz de un proceso vinculado a una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de madera, según documentación oficial revelada este domingo por Cuarto Poder.

No obstante, el jefe de Estado no brindó mayores detalles sobre las reuniones con Ji Wu Xiaodong, sobre quien señalo anteriormente que no hablaba español, sin embargo figura como traductor oficial de español.