Norma emitida por el Poder Ejecutivo restringe la aplicación de penas suspendidas. Foto: GEC.
Norma emitida por el Poder Ejecutivo restringe la aplicación de penas suspendidas. Foto: GEC.
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

con el propósito de fortalecer la autoridad del Estado y la observancia del principio de legalidad, adecuando la respuesta penal a la gravedad de las conductas que atentan contra la función pública y los mandatos legítimos de la autoridad.

El dispositivo señala que, quien desobedezca o se resista a la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años.

De igual modo, restringe la aplicación de penas suspendidas. Estas solo podrán concederse cuando la condena no supere los 5 años de prisión, si el condenado no es reincidente ni habitual y el juez, con debida motivación, concluye que no volverá a delinquir, informó La Agencia Andina.

LEA TAMBIÉN: Alcalde de Lima propone crear Guardia Municipal y que porten armas de fuego de uso civil

Se establece también que la suspensión puede aplicarse, excepcionalmente, a penas de hasta 8 años de cárcel únicamente en casos de personas sin antecedentes penales y menores de 25 años al momento del delito. En este caso, se exige al juez una motivación reforzada.

Norma emitida por el Poder Ejecutivo restringe la aplicación de penas suspendidas. (Foto: GEC)
Norma emitida por el Poder Ejecutivo restringe la aplicación de penas suspendidas. (Foto: GEC)
LEA TAMBIÉN: ¿Cómo obtener grabaciones de seguridad? Conoce los límites legales y procedimientos

En el decreto legislativo se prohíbe que este beneficio aplique para funcionarios o servidores públicos condenados por delitos dolosos de corrupción y para quienes cometan delitos de violencia contra la mujer y el grupo familiar, entre otros ilícitos graves.

TE PUEDE INTERESAR

La inseguridad impulsa la demanda de custodia de mercadería y traslado de valores
Los retos de José Jerí para el 2026: Inseguridad, relación con el Congreso y elecciones
¿Más dinero, misma inseguridad? Perú gasta contra criminalidad, pero sin resultados

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.