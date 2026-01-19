La inseguridad se ha convertido en un factor que impacta directamente en la logística y el traslado de bienes en el país. Robos en ruta, asaltos a unidades de transporte y ataques a instalaciones obligan a las empresas a reforzar sus esquemas de seguridad para evitar pérdidas económicas, retrasos operativos y afectaciones en la continuidad del negocio.

Se estima que las empresas pueden perder hasta el 10 % de sus ingresos por extorsiones, robos y sobrecostos vinculados a la inseguridad.

En este contexto, las compañías vienen priorizando servicios de custodia de mercadería en tránsito, traslado de valores y vigilancia privada, especialmente en sectores vinculados a logística, transporte, comercio, construcción e infraestructura.

Police Security es una empresa con más de 20 años de experiencia en el mercado, especializada en seguridad privada, con enfoque en gestión de riesgo delictivo. La compañía brinda servicios de custodia de mercadería en tránsito, traslado de valores y vigilancia privada, orientados a proteger activos y operaciones críticas en entornos de mayor exposición.

En el caso de la Custodia de Mercadería, el servicio busca reducir la exposición a incidentes durante el transporte, particularmente en rutas con mayor incidencia delictiva. En el Traslado de Valores, el objetivo es garantizar procesos seguros y controlados para empresas que manejan efectivo u otros activos de alto valor, minimizando riesgos durante el recorrido.

Por su parte, la Vigilancia Privada permite reforzar la seguridad de instalaciones, obras y operaciones, contribuyendo a mantener la continuidad operativa en un escenario marcado por el incremento de la inseguridad.

Frente a este panorama, las empresas priorizan proveedores con trayectoria, experiencia operativa y capacidad de respuesta en campo, como factores clave para proteger su logística y su patrimonio. Esto responde a una idea central: el delito ya no se aborda solo como un incidente, sino como un riesgo estratégico del negocio, que exige identificar vulnerabilidades, anticiparse a escenarios de amenaza y sostener la continuidad operativa con el mismo rigor con el que se administran otros riesgos clave.

Este cambio de enfoque está empujando a las empresas a priorizar la prevención y la continuidad operativa, más que la reacción posterior. En esa línea, Police Security trabaja con un modelo de diagnóstico, planificación, control en terreno y mejora continua, apoyado en inteligencia aplicada, disciplina operativa y herramientas tecnológicas para monitoreo y trazabilidad en operaciones sensibles.

Si quieres que tu negocio no se detenga por el delito y gestionar la inseguridad de forma preventiva, conoce más en https://policesecurity.pe/