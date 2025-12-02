Según el estudio, el 53.3% de los maestros de obras encuestados tiene más de 11 años de experiencia, y un 30% supera las dos décadas en el rubro.

“Cuantos más años de experiencia tienen, mayor es el posicionamiento que los maestros de obras desarrollan respecto a las marcas en distintas categorías como fierro, cemento o pinturas. Los más jóvenes aún están en fase de aprendizaje y exploración. Por eso, los consideramos líderes de opinión en el rubro de autoconstrucción”, indicó a Gestión Guadalupe Rosazza, consultora senior de TMS.

Maestros de obras compran más en ferreterías que retail

Esa experiencia acumulada también se refleja en sus hábitos de compra. El informe revela que el 72.1% de las adquisiciones frecuentes de materiales de construcción se realiza en ferreterías locales. “En Lima existen aproximadamente 6,000 puntos de venta entre ferreterías y depósitos de construcción. Es en estos espacios donde se construye la confianza, el atributo más valorado por los maestros de obras”, explicó.

Mientras, los grandes almacenes como Sodimac o Promart apenas concentran el 11.5%. Esto se explica porque valoran su tiempo y la cercanía del punto de venta. “Muchos maestros de obras perciben que no pueden ir a Sodimac o Promart con su ropa de trabajo. Te dicen: ‘estoy vestido para trabajar, tendría que cambiarme; esas son tiendas diferentes, no puedo ir así’. En cambio, en la ferretería no existe esa barrera”, añadió.

Las compras se hacen de forma semanal, lo que revela que los maestros de obras no solo atienden en emergencias o mantenimiento, sino que participan activamente en proyectos planificados de construcción nueva.

Más de 2.9 millones de viviendas estarían en proceso de autoconstrucción, de las cuales cerca de 1.6 millones utilizan materiales precarios y 1.3 millones material noble (Foto: GEC/Archivo).

Calidad y marca superan al precio en autoconstrucción

Contrario a la percepción general, el precio no es el factor decisivo. El 42.5% de los maestros prioriza la calidad del producto, el 27% considera la marca y solo el 21.8% se enfoca en el precio.

“Lo eligen por la calidad final de su trabajo para ser recomendados. Para ellos, la recomendación significa entregar un trabajo bien hecho, y eso requiere usar los mejores productos. Los atributos más valorados, como la calidad y la marca, están asociados. En muchos casos, el jefe de hogar respeta lo que el maestro de obra le indica, lo que le da un poder de influencia sobre la elección de marcas”, explicó la consultora.

En cuanto a las fuentes de información, los proveedores lideran con un 70.9% de preferencia, por encima de redes sociales (15.6%) y colegas (12.1%). “A través de ellos, buscan información sobre las marcas y los productos. Confían mucho en lo que el proveedor les cuente”, sostuvo. Esto refuerza el rol del canal tradicional (los proveedores) no solo como punto de venta, sino también como asesor y referencia técnica para el maestro de obras.

Cemento y fierro lideran en preferencia de marcas

Respecto a los insumos, el cemento y el fierro encabezan la lista de productos más utilizados. “La etapa de fierro y cemento es clave porque garantiza una estructura sólida. Allí, las marcas buscan un buen posicionamiento”, indicó la ejecutiva. Sin embargo, en categorías de acabados como grifería, herramientas o cables, el engagement no es muy fuerte.

“En el caso de las pinturas, el mercado está tan atomizado y con tantas marcas que, para el maestro de obra, lo importante es que cumpla su función y luzca bien. A diferencia de categorías como cemento o fierro, donde sí muestran una preferencia clara por ciertas marcas”, explicó.

Esto se debe, en parte, a la presencia de productos adulterados. Por ejemplo, en la categoría de cables de electricidad, Indeco destaca con un alto nivel de recomendación (NPS), pero también es una de las marcas más falsificadas. En el caso de herramientas manuales, el ingreso de productos de origen chino a muy bajo costo está desplazando a marcas tradicionales como Stanley o Truper.

Según la consultora, en 10 de 10 ferreterías se comercializan productos adulterados o de imitación, por lo que recomienda que las marcas trabajen en cerrar esa brecha. “Hay que capacitar a los maestros de obras para reducir esa problemática”, dijo.

FICHA TÉCNICA

Período: El cierre de campo se dio durante en octubre de 2025

Metodología: Cuestionario

Muestra: Son 100 personas (el 60% maestros de obra y el 40% albañiles) de entre 25 y 60 años, la mayoría con más de 11 años de experiencia en el sector de autoconstrucción y ubicados en Lima Norte (Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos y San Martín de Porres).