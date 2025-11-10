La compañía Promart busca acercarse más a los clientes de la selva y atender sus necesidades en hogar y construcción. (Foto: Promart Perú).
La compañía Promart busca acercarse más a los clientes de la selva y atender sus necesidades en hogar y construcción. (Foto: Promart Perú).
La cadena peruana de mejoramiento del hogar con la apertura de su segunda tienda en Tarapoto, una ciudad estratégica para su crecimiento en la Amazonía. El nuevo local marca un paso importante en la expansión regional de la marca y apunta a las familias y profesionales del sector construcción.

“Tarapoto es una ciudad clave para nuestro crecimiento en la selva. Con esta segunda tienda queremos estar más cerca de nuestros clientes, acompañándolos en cada proyecto, desde el hogar hasta la construcción profesional”, señaló Yasmín Chávez, directora de Marketing de Promart.

Durante su inauguración, el pasado 6 de noviembre, la cadena anunció una serie de acciones promocionales.

¿Cómo es el nuevo local de Promart y qué novedades trae?

Con una inversión de S/ 18 millones, . Sus 6,400 metros cuadrados de área total albergan ambientes diseñados para optimizar la experiencia de compra.

, así como un showroom de herramientas con mayor variedad de marcas. Además, cuenta con una zona de terrazas y un área de matizado de pinturas.

La nueva tienda se encuentra en el centro comercial Plaza Center, un complejo que contará con patio de comidas y estacionamiento de tres niveles, convirtiéndose en un nuevo polo comercial para la ciudad y en un punto de encuentro para las familias de Tarapoto y zonas cercanas.

Promart fortalece su presencia en provincias

Con esta apertura en Tarapoto, Promart fortalece su presencia en la región San Martín y consolida su compromiso con la descentralización del retail en el Perú, llevando su modelo de servicio y experiencia al cliente a más regiones del país.

Actualmente, la compañía —parte del grupo Intercorp, priorizando la apertura de tiendas fuera de Lima y el fortalecimiento de su canal digital.

