La cadena peruana de mejoramiento del hogar Promart continúa ampliando su presencia en el Perú con la apertura de su segunda tienda en Tarapoto, una ciudad estratégica para su crecimiento en la Amazonía. El nuevo local marca un paso importante en la expansión regional de la marca y apunta a las familias y profesionales del sector construcción.

“Tarapoto es una ciudad clave para nuestro crecimiento en la selva. Con esta segunda tienda queremos estar más cerca de nuestros clientes, acompañándolos en cada proyecto, desde el hogar hasta la construcción profesional”, señaló Yasmín Chávez, directora de Marketing de Promart.

Durante su inauguración, el pasado 6 de noviembre, la cadena anunció una serie de acciones promocionales.

Tarapoto se consolida como una ciudad estratégica para el crecimiento de Promart en la Amazonía. (Foto: Promart Perú).

¿Cómo es el nuevo local de Promart y qué novedades trae?

Con una inversión de S/ 18 millones, la tienda de Promart en Tarapoto representa uno de los proyectos más grandes de la compañía en la zona oriente. Sus 6,400 metros cuadrados de área total albergan ambientes diseñados para optimizar la experiencia de compra.

El nuevo establecimiento destaca por su patio de materiales de gran tamaño, así como un showroom de herramientas con mayor variedad de marcas. Además, cuenta con una zona de terrazas y un área de matizado de pinturas.

La nueva tienda se encuentra en el centro comercial Plaza Center, un complejo que contará con patio de comidas y estacionamiento de tres niveles, convirtiéndose en un nuevo polo comercial para la ciudad y en un punto de encuentro para las familias de Tarapoto y zonas cercanas.

El nuevo local de Promart incluye un patio de materiales para clientes Pro y un showroom de herramientas renovado. (Foto: Promart Perú).

Promart fortalece su presencia en provincias

Con esta apertura en Tarapoto, Promart fortalece su presencia en la región San Martín y consolida su compromiso con la descentralización del retail en el Perú, llevando su modelo de servicio y experiencia al cliente a más regiones del país.

Actualmente, la compañía —parte del grupo Intercorp— mantiene su estrategia de crecimiento sostenido a nivel nacional, priorizando la apertura de tiendas fuera de Lima y el fortalecimiento de su canal digital.