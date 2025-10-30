Entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre se presentaron 468 solicitudes de inscripción de marcas ante Indecopi. (Foto: Unsplash)
Entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre se presentaron 468 solicitudes de inscripción de marcas ante Indecopi. (Foto: Unsplash)
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Alejandro Milla
mailAlejandro Milla

Durante el último año, Gestión ha identificado un creciente interés de compañías internacionales por ingresar al mercado peruano, reflejado en las gestiones para registrar sus marcas ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). A la par de este movimiento, también se observa a empresas ya consolidadas en el país que buscan diversificar su portafolio con nuevas líneas de productos. Conozca de quiénes se trata.

TE PUEDE INTERESAR

Farmacéuticas internacionales muestran interés en el mercado peruano y concretan su primer acercamiento
Gullón, el gigante español de galletas, pone la mira en el mercado peruano
Nuevas etiquetas: mercado peruano de bebidas alcohólicas podría albergar dos marcas extranjeras

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.