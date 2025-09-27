Qroma, del Grupo Breca, revela sus próximos pasos de crecimiento en América.
Josimar Cóndor
Josimar Cóndor

En el mercado global de pinturas, las líneas enfocadas en megaproyectos e industrias cada vez alcanzan mayor especialización, pero también registran alta competencia. En ese segmento, el fabricante peruano Qroma no solo se afianza localmente frente a las crecientes importaciones, sino también busca ampliar su presencia más allá de América Latina. La firma del Grupo Breca ha puesto la mira en Norteamérica para competir con jugadores mundiales en el segmento empresarial. Conozca la marca que le abriría camino en ese nuevo territorio y la estrategia detrás, en entrevista con César Castillo, director de Negocio Profesional de Qroma, en Perumin 37.

