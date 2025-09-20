A través del Informe Técnico Sustentatorio, presentado ante el Ministerio de la Producción (Produce), la firma informó sobre el proyecto “Nuevos componentes para planta Yanachacra”, la cual, entre otras acciones, contempla la instalación de las plantas de molienda fina y de cal hidratada, a modo de ampliar la línea productiva actual mediante “la incorporación de la fabricación de cal viva fina y cal hidratada”.

“También se contempla la ejecución de mejoras en la edificación existente, incluyendo infraestructuras de protección en los hornos y la implementación de losas en las áreas de almacenamiento de carbón, con el fin de reforzar la seguridad operativa y prevenir impactos ambientales”, precisó la compañía.

Así, en el proyecto también se incluye la construcción de un laboratorio físico-químico; losa para almacén de carbón hornos 13-14; losa para almacén principal de carbón; ampliación de cobertizo hornos 13-14 (descarga); techo para hornos 13 y 14 (carga); techo para hornos del 1-12 (carga); y sistema de zarandeo mecánico hornos 13 y 14.

Dichas implementaciones se realizarán dentro de la fábrica de Ingemin en Junín, cuyas instalaciones se orientan a la recepción de materia prima e insumos; carguío de hornos; preparación de pasta de carbón; calcinación; descarga de cal y clasificación; chancado; almacenamiento en silos y abastecimiento a los camiones; y carga a camiones y despacho para la elaboración de cal.

“Las ampliaciones y mejoras se llevarán adelante, con la finalidad de obtener procesos productivos más eficientes e innovadores, garantizando la demanda de los clientes y aumentando la presencia comercial (de la empresa) en el área de influencia, lo que contribuirá a mantener la competitividad en el mercado”, remarcó la firma.

Grupo Gloria instalará dos nuevas líneas de producción en planta de Ingemin. (Foto: referencial)

Inversión y vida útil del proyecto

Ingemin prevé que la ejecución de la iniciativa requerirá de aproximadamente 20 meses, teniendo en cuenta que la vida útil de todos los procesos serán de 15 años, a excepción del sistema de zarandeo mecánico hornos, que durará solo 10 años.

Asimismo, la inversión estimada es de US$ 7,231 millones.

La compañía en vías de avanzar hacia la ejecución de estas iniciativas presentó el ITS respectivo ante el Produce, a fin de recibir comentarios y/o sugerencias de la población a su propuesta hasta el 18 de setiembre del 2025, en el marco del Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno.