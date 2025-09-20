Grupo Gloria enfrenta opera con Ingemin en Junín. (Foto: Difusión)
Mayumi García
La productora y comercializadora de cal Ingemin (Inversiones G & Minerales S.A.C.), empresa del Grupo Gloria, se alista para ejecutar un proyecto en su planta de producción, situada en la región Junín. La iniciativa demandará de una inversión importante dentro de estas instalaciones, con objeto en una ampliación productiva del portafolio.

