Indupark alberga empresas como 3M, Caferma, AC Capitales, Alicorp, Pepsico, Simétrica, entre otros. (Foto: Indupark)
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Edgar Velito
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Indupark, la firma de capitales peruanos con experiencia de más de 20 años en el sector inmobiliario, reporta un avance sostenido en la colocación de la oferta en su parque industrial en Chilca, en un terreno de 223 hectáreas, en un contexto de reactivación de proyectos y llegada de nuevos clientes. Mientras parte de las empresas avanza en la implementación de operaciones y otras gestionan licencias, el operador negocia con compañías interesadas en los últimos espacios disponibles y desarrolla propuestas para distintos segmentos. Asimismo, evalúa nuevas ubicaciones para un siguiente desarrollo industrial.

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