Mónica Rivera, sub gerente general de Indupark, indicó que durante el 2025, el parque industrial tuvo una mayor actividad, sobre todo en la última parte del año, luego de períodos de recuperación pospandemia. “Hemos registrado la reactivación de proyectos previos, así como el ingreso de nuevos clientes; varios de ellos aún se encuentran en gestión o en proceso”, afirmó a Gestión.

Y es que, el parque viene colocando de forma sostenida su stock disponible, al punto que ya completó la habilitación de toda el área que tenía en Chilca. “Nuestra expectativa es que este año podamos concluir con las ventas de Indupark”, aseveró, en medio la última ampliación que podían hacer del parque, que incluyó la habilitación de un terreno que aún no estaba desarrollado y que ahora se ofrece con lotes de 300 m2.

En lo que va de 2026, continúan con el buen ritmo de ventas porque, a pesar de ser año electoral, el dinamismo se ha mantenido. “Suele pasar a veces que cuando tenemos estos procesos de elecciones hay alguna paralización”, recordó.

Mónica Rivera, sub gerente general de Indupark.

Indupark casi agota su oferta, pero ocupación aún es limitada

A la fecha, el complejo industrial ha colocado el 96% de su superficie. Sin embargo, la ocupación efectiva se mantiene en torno al 30% —este año esperan cerrar con un 45%—, un comportamiento similar al de otros parques industriales. “El 50% son empresas extranjeras y el otro 50% son industrias locales, que son en su mayoría reubicaciones, es decir, ya tiene sus plantas en otros distritos de Lima o en provincias”, comentó.

Rivera explicó que varias empresas ya se encuentran en proceso de construcción de sus instalaciones, mientras que otro grupo avanza en la obtención de licencias para el mismo fin. “Tenemos 170 clientes de diversos sectores como alimentos, farmacéutico, plástico, metalmecánica, construcción, servicios operando en el parque”, detalló.

No todos los proyectos han avanzado al mismo ritmo. Años atrás, empresas como Alicorp y Pepsico adquirieron lotes en el parque —30 y 20 hectáreas, respectivamente—, aunque hasta el momento no han iniciado sus desarrollos. “Son nuestros primeros clientes”, resaltó.

Indupark negocia con ocho empresas y acelera venta de últimos lotes

Para este 2026, el parque viene gestionando cerca de ocho clientes o empresas, entre locales y extranjeras, en la cual varios de ellos están en negociaciones de cierre. “La operación debería concluirse en el primer semestre de 2026. Estamos trabajando inclusive desde el año pasado, pues ya se han realizado visitas”, adelantó la ejecutiva.

Cabe precisar, que el grupo de clientes que vienen “negociando un buen tiempo” con el centro industrial, son compañías medianas a grandes, que requieren lotes de una o dos hectáreas.

Al igual que otros polos industriales en Chilca, Indupark también viene apostando por la minilotización, pero con lotes por debajo de los 1,000 m2. “Para las pequeñas empresas lanzamos hace algunos años una oferta de lotes de 300 m2, inicialmente como una prueba para evaluar la demanda, ya que ese tamaño no se ofrecía en parques industriales”, señaló.

El resultado fue que se colocó la totalidad de este tipo de lotes en una primera oferta. En ese contexto, la última habilitación —la única área pendiente por desarrollar— permitió destinar un espacio con lotes de 300 m2 orientados a la pequeña empresa. “Acabamos de lanzarlo y seguramente en poco tiempo también se terminará de vender”, aseguró.

Una vez agotado el stock disponible, el operador evalúa nuevas ubicaciones dentro y fuera de Chilca para un nuevo desarrollo industrial. “Hay varias zonas atractivas; el mercado ha cambiado bastante y se han consolidado distintos corredores logísticos e industriales en el país. También estamos evaluando algunas ubicaciones fuera de Lima”, comentó.

DATOS CLAVES.

Ventaja competitiva. Uno de los principales atributos de Indupark es la conectividad casi directa con la Panamericana Sur, a través del puente Pucusana, lo que permite un acceso rápido al complejo.

Uno de los principales atributos de Indupark es la conectividad casi directa con la Panamericana Sur, a través del puente Pucusana, lo que permite un acceso rápido al complejo. Clientes. Indupark alberga empresas como 3M, Caferma, AC Capitales, Alicorp, Pepsico, Simétrica, entre otros.