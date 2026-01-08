Prodac busca el incremento de la producción, pero también un mejor acabado y reducción de tiempos de entrega en su fábrica del Callao. (Foto: difusión).
(Foto: difusión).
Con más de 30 años en el mercado, el fabricante y comercializador de soluciones de acero y derivados para diversos sectores, Prodac, apunta a realizar mejoras en el funcionamiento de su planta productiva, en el Callao. Para ese fin, la compañía planteó una propuesta al Ministerio de la Producción (Produce) sobre la iniciativa a implementar.

