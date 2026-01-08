En concreto, la compañía presentó a dicho ministerio el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto denominado “Ampliación y mejoras tecnológicas en las operaciones” de su fábrica de 84,669 metros cuadrados (m2), situada en la avenida Néstor Gambetta (Callao). Así, como parte de la implementación de la iniciativa, explicó que se realizarían algunas modificaciones en las áreas existentes, como “la instalación de la máquina Olímpica 4, instalación de la malla electrosoldada 8 y mudanza de Prodimin (fuera de Prodac S.A.)”.

Además, también se ejecutaría el montaje metálico y mecánico e instalaciones eléctricas, entre otras.

“Las actividades dentro de los procesos donde se instalarán las máquinas incrementarán la producción; mientras, la mudanza de Prodimin (desmontaje y retiro de racks, materiales y mercaderías) permitirá una mayor área operativa para el mejor desarrollo de actividades”, indicó la empresa.

Entre algunas de las acciones propuestas, se menciona la compra de la máquina malla Olímpica, instalación de conexiones eléctricas a la maquinaria, montaje de estructura metalmecánica de nave industrial e iluminación, pruebas de funcionamiento de la máquina, entre otros .

A partir de este proyecto, la empresa -dedicada a la fabricación de alambres, varillas, viguetas de metal y otros productos- busca el incremento de la producción, pero también un mejor acabado y reducción de tiempos de entrega.

Presupuesto del proyecto de Prodac

El proyecto presentado por Prodac tiene un periodo estimado de ejecución de siete meses, aunque la firma aclaró que el cronograma puede variar, sujeto al comportamiento del mercado, “considerando que los equipos a emplear dependerán del stock que pueda tener el proveedor”.

De momento, el presupuesto contemplado para la implementación del proyecto es de S/15′800,000.

Para avanzar hacia la ejecución de esta iniciativa, Prodac presentó el ITS ante el Produce, en el marco del Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno.

LEA TAMBIÉN: Prodac amplía su portafolio de soluciones en construcción con la compra de Grating Perú