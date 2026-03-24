Consumidor peruano se muestra expectante de los resultados de las elecciones presidenciales. (USI).
Consumidor peruano se muestra expectante de los resultados de las elecciones presidenciales. (USI).
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Mayumi García
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La resiliencia del consumidor peruano se pone a prueba en los tiempos de crisis y periodos de incertidumbre, que este 2026 ya se instalaron en el entorno por acontecimientos no previstos como el cambio de Gobierno a solo semanas de elegir a un nuevo mandatario, la repentina crisis energética y la guerra en el Medio Oriente, cuyo impacto en Perú estará determinado por su duración. Así, Ipsos Perú, a través de su Estudio del consumidor peruano 2026, se acerca a las expectativas que tienen los compradores, así como a aquellas categorías a las que se orientan sus planes y preferencias para los siguientes meses.

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