A nivel de producción, la empresa dispone de una planta en Lima con una capacidad de entre 7,000 y 12,000 galones diarios. (Foto: Difusión)
Químicos Andina (Químicos Andina del Perú S.A.C), fabricante peruano de pinturas industriales, atraviesa una etapa de expansión marcada por la diversificación de canales, la participación en proyectos emblemáticos de infraestructura y una estrategia de crecimiento que combina innovación en su portafolio con alianzas estratégicas para reforzar su presencia en distintos segmentos del mercado. Con más de una década de trayectoria, la compañía busca afianzar su posición en el sector a través de nuevos desarrollos y planes que apuntan tanto a la industria como al consumidor final.

