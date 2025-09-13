Efraín Jara, fundador y gerente comercial de Químicos Andina, destacó que la compañía cerró el primer semestre de 2025 con un crecimiento del 30% en sus ventas respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado por la diversificación de sus canales de venta y por el dinamismo del sector construcción, que ha mostrado señales de estabilización.

“En más de 11 años de trayectoría hemos participado en proyectos de gran envergadura a nivel nacional. Hemos suministrado pinturas para obras como la Línea 2 del Metro de Lima, aún en ejecución; la Refinería de Talara de Petroperú; además de hospitales, carreteras, puentes, proyectos inmobiliarios, aeropuertos, estadios, entre otros”, detalló a Gestión.

Efraín Jara, fundador y gerente comercial de Químicos Andina.

Químicos Andina apuesta por canal ferretero y a grandes obras con PPG

Con miras al segundo semestre, el fabricante local proyecta consolidar su presencia en el mercado gracias a una reciente alianza estratégica con PPG Industries, que le permitirá representar en Perú la marca de recubrimientos industriales Sigma. De esa manera, buscará abrirse paso a nuevos proyectos.

“Con PPG ya tenemos cerrado nuestra participación en el contrato trianual de mantenimiento de la nueva Refinería de Petroperú. También, estamos consolidando nuestra propuesta de desarrollo de puentes. Vamos a poner mucho énfasis en participar en proyectos de infraestructura relacionados a aeropuertos, hospitales y conservaciones viales”, resaltó.

Aunque la firma nació orientada al segmento B2B, atendiendo principalmente al rubro industrial, con el tiempo ha diversificado su enfoque hacia canales más cercanos al consumidor final, como el ferretero.

“Queremos fortalecer nuestra presencia en este canal a través de la venta de pinturas arquitectónicas. Para ello, estamos desarrollando alianzas estratégicas con ferreteros locales, con el objetivo de ampliar nuestra cobertura no solo en Lima, sino también en regiones, apoyados en nuestra plataforma de ecommerce Ferreterías.pe para 2026, que creemos será un motor clave de crecimiento”, subrayó.

Químicos Andina ofrece más de 250 productos bajo sus marcas AndinaColor y AndinaCoat, dirigidos a los sectores de infraestructura, industria, arquitectura, señalización vial y especialidades (Foto: Químicos Andina)

Químicos Andina suma productos eco y evalúa nueva planta

Químicos Andina cuenta con un portafolio de más de 250 productos, distribuidos en sus dos principales marcas: AndinaColor y AndinaCoat. Estos productos están dirigidos a los segmentos de infraestructura, industrial, arquitectónico, señalización vial y especialidades (productos de mayor especialización). “Hace poco, hemos migrado hacia formulaciones ecoamigables y culminado el desarrollo de nuestras pinturas de señalización vial”, señaló el ejecutivo.

A nivel de producción, la empresa dispone de una planta en Lima con una capacidad de entre 7,000 y 12,000 galones diarios. No obstante, evalúa una posible ampliación que implicaría el traslado a una planta de mayor tamaño. “Aún no hay nada concreto, se encuentra en etapa de análisis, sin fechas definidas ni una estimación del incremento productivo”, aclaró.

Para el cierre de 2025, la firma peruana proyecta mantener su ritmo de expansión y alcanzar un crecimiento en ventas de al menos 30%, impulsada por la incorporación de nuevos proyectos tras su alianza comercial con PPG Industries. “Hacia 2026, al ser un año electoral y con la incertidumbre que ello genera, estimamos un crecimiento de entre 15% y 20% en comparación con este año”, precisó.