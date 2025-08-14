Ecuador vuelve a suspender envíos de uva procedentes del Perú (Foto: El Peruano)
Ecuador vuelve a suspender envíos de uva procedentes del Perú
Elías García Olano
Elías García Olano

La reanudación de las exportaciones de uva peruana al mercado ecuatoriano, que se lograra en septiembre del año pasado -después de nueve años de suspensión- duró poco. Ecuador volvió a suspender los envíos de esa fruta procedente del Perú.

