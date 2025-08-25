Alerta en colegios: el 58% de las instituciones en Lima necesitan mejoras viales para evitar accidentes. Foto: Andina
Alerta en colegios: el 58% de las instituciones en Lima necesitan mejoras viales para evitar accidentes. Foto: Andina
Redacción Gestión
El 58% de los necesitan mejorar su infraestructura vial para prevenir , según un análisis realizado por el .

, que tuvo como muestra a , reveló problemas como falta y desgaste de señalización, líneas de cruce peatonal poco visibles, señalización deteriorada de velocidad y zonas escolares.

También, se detalla la ausencia de límites de velocidad y advertencias de cruce; además, se registra la presencia de reductores de velocidad y aceras en mal estado, precisó Saida Jerí, jefa de .

Principales causas de accidentes

El (MTC), indicó que las causas principales de los son la imprudencia de los conductores con un 28,3% de los siniestros y el exceso de velocidad, con un 25,8%,

Según , estos s en muchas ocasiones por las deficiencias en la señalización o incumplimiento de la velocidad máxima de 30 KMH en zonas escolares; aunque señaló que también hay responsabilidad de los peatones en algunos casos.

Según , un reciente accidente reportado en las en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho demuestra el peligro que los escolares se encuentran expuestos.

“El accidente (…) es una muestra de la vulnerabilidad de los dos millones de en Lima, por lo que es fundamental promover la educación vial en conductores y peatones”, precisó .

La base de la investigación tuvo como herramienta Star Rating for Schools (SR4S) del Programa Internacional de Evaluación de Carreteras (iRAP), apoyada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Según un estudio del Touring y Automóvil Club del Perú, se registran falta y desgaste de señalización, líneas de cruce peatonal poco visibles, señalización deteriorada de velocidad y zonas escolares, entre otros. Foto: Andina
Según un estudio del Touring y Automóvil Club del Perú, se registran falta y desgaste de señalización, líneas de cruce peatonal poco visibles, señalización deteriorada de velocidad y zonas escolares, entre otros. Foto: Andina

