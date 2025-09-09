Qroma es parte del Grupo Breca. (Foto: Difusión)
Qroma es parte del Grupo Breca. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Mayumi García
mailMayumi García

Qroma, empresa del Grupo Breca dedicada a la fabricación de pinturas, barnices y productos similares, apunta a obtener mayores eficiencias dentro de los procesos ejecutados en su planta de Chaclacayo. Así, la compañía alista una inicitiva dentro de sus instalaciones, las cuales proyecta desarrollar en los siguientes meses, como parte de su plan de mejora operativa.

TE PUEDE INTERESAR

Miscon Group prevé construir fábrica de insumos para cemento y pinturas en Ica
Perú recupera en EE.UU. pinturas virreinales robadas de una iglesia de Puno
Soprin y su estrategia para quitarle mercado a Qroma del Grupo Breca, en pinturas látex

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.