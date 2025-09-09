A través del Informe Técnico Sustentatorio (ITS), presentado ante el Ministerio de la Producción (Produce), la firma informó sobre el proyecto “Construcción de un almacén de productos terminados en la planta Ñaña”, a realizarse en 20,000 metros cuadrados (m2) de su fábrica , donde también se contempla la habilitación de accesos y se aperturará estacionamientos vehiculares adicionales.

De acuerdo a la compañía, la implementación de este nuevo almacén permitirá “asegurar la continuidad operativa con mayor eficiencia y sostenibilidad para la distribución de productos terminados”.

“El proyecto se ejecuta a efectos de optimizar recursos y mejorar el servicio al cliente mediante una infraestructura moderna que se encuentre alineada a renovar y expandir las capacidades logísticas y productivas de la planta Agustino y planta Ñaña (...)”, remarcó la empresa en el documento presentado al Produce.

Qroma se dedica a la fabricación de pinturas, barnices y productos similares. (Foto: Difusión)

Presupuesto del proyecto

La iniciativa considera trabajos de transporte de materiales, preparación del área del proyecto y obras civiles, entre otras acciones, que en conjunto demandarán de aproximadamente 16 meses.

El estimado de la inversión es de S/ 38,797,555, teniendo en cuenta una vida útil de 40 años.

Qroma en vías de avanzar hacia la ejecución de estas iniciativas presentó el ITS respectivo ante el Produce , a fin de recibir comentarios y/o sugerencias de la población a su propuesta hasta el 15 de setiembre del 2025 , en el marco del Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno.