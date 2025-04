A través de un hecho de importancia, Minsur, parte del grupo Breca, informó que su subsidiaria Minera Latinoamericana completó la transferencia del 100 % de las acciones de Mineração Taboca (Taboca) a CNMC Trade Company Limited.

La operación se concretó conforme a lo estipulado en el contrato de compraventa de acciones firmado el 25 de noviembre de 2024, según comunicó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Con esta transacción, CNMC Trade Company Limited adquiere una mina de estaño y una fundición ubicadas en Brasil.

Minsur subrayó que la transacción ha cumplido con todas las condiciones requeridas para su cierre, de acuerdo con lo comunicado en el hecho de importancia del 26 de noviembre de 2024 (en la que se comunicó la venta) y su posterior actualización del 17 de diciembre del mismo año.

La venta de la totalidad de las acciones de Mineração Taboca fue por US$340 millones.

¿Quien es CNMC?

CNMC Trade Company Limited es una subsidiaria de China Nonferrous Metal Mining Group Co., Ltd. (CNMC), una empresa estatal china fundada en 1983 y gestionada por la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales del Consejo de Estado. CNMC se especializa en la explotación de recursos minerales no ferrosos y ha desarrollado proyectos en 27 países.

CNMC Trade Company Limited se dedica al comercio internacional de metales no ferrosos, incluyendo su importación y exportación.

