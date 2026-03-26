El mercado inmobiliario limeño mantiene su expansión y Lima Sur se posiciona como uno de los principales focos de crecimiento. Durante el 2025, dicha zona registró un incremento de 61.9% en ventas frente al año previo, consolidándose como el sector más dinámico de la capital, según el más reciente reporte Real Estate Data Analytics de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip).

Lima Sur —que abarca distritos como Chorrillos, Lurín, San Bartolo y Punta Hermosa— ganó terreno impulsada por una mayor oferta inmobiliaria y precios más accesibles frente a otras zonas de la ciudad, favoreciendo el desplazamiento de la demanda hacia estos mercados emergentes.

Dentro de este desempeño, Chorrillos lideró la expansión al registrar un aumento en su participación a 83.5% sobre el total de unidades vendidas en Lima Sur, consolidándose como el principal motor del crecimiento en esta zona.

Tal dinamismo se registra en un contexto de mayor actividad del sector. En 2025, el mercado inmobiliario de Lima alcanzó 1,199 proyectos activos y 259 inmobiliarias en operación, ampliando la oferta disponible y elevando la competencia entre desarrolladores.

Chorrillos eleva su participación en ventas en Lima Sur en 47.7% durante 2025.

Precios de viviendas en Lima Sur caen

Si bien Lima Moderna mantiene el mayor volumen de ventas, Lima Sur viene incrementando su participación de forma sostenida, impulsada por una combinación de mayor oferta, precios más competitivos y cambios en las preferencias de los compradores.

En Lima Sur, el ticket promedio se ubicó en S/ 315,696 en 2025, lo que representa una caída de 7.9% frente al año anterior. Este comportamiento refleja un entorno más competitivo, en el que los desarrolladores ajustan sus propuestas para alinearse con la capacidad de pago de los compradores.

¿Qué tipo de departamentos se venden más en Lima Sur?

La demanda de vivienda en Lima Sur se orienta a departamentos de menor metraje. (Foto: GEC).

En términos de demanda, el mercado en Lima Sur evidencia una clara inclinación por unidades funcionales y de menor tamaño. En Chorrillos, los departamentos de tres dormitorios con áreas entre 55 y 70 m² concentraron la mayor parte de las ventas.

A esos formatos, le siguen los departamentos de dos dormitorios, con metrajes de entre 40 y 55 m², lo que confirma una tendencia hacia viviendas más eficientes y de precios accesibles.

Dicho patrón responde a un comprador que prioriza funcionalidad y financiamiento viable, en línea con las condiciones actuales del mercado.