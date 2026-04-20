Para Iván Arriagada, CEO de Antofagasta plc, India empieza a consolidarse como un nuevo polo para la exportación de minerales.

“Hay mercados como, por ejemplo, el de la India, que está creciendo a tasas muy grandes, y que representa una oportunidad también para los países productores.”, apuntó Arriagada en entrevista con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Iván Arriagada, manifestó que se debe repensar las estrategias comerciales y de inversión de la industria, en un contexto donde la demanda ya no depende exclusivamente de los mercados tradicionales. La diversificación de destinos se convierte en una variable clave para sostener el crecimiento del sector.

“Hoy día la tecnología va a permitir cambiar la forma en cómo vivimos y los metales están en el centro de todos esos factores”, añadió el también speaker del World Mining Congress 2026

Arriagada señaló que la compañía minera Antofagasta apunta a nuevos descubrimientos estratégicos en Perú con la instalación de una oficina de exploración en el país.

“Hace poco instalamos una oficina con un equipo de exploración que tenemos en Chile, también lo instalamos ahora en Perú y estamos buscando algunos objetivos o blancos de exploración que pueden ser interesantes. Perú puede ser una fuente de minerales que permita también el desarrollo local”, agregó al IIMP.