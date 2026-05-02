DuPont divide sus operaciones en tres áreas: tratamiento de agua, Health & Care (insumos médicos y EPP) y materiales para construcción e industria. (Foto: Difusión)
DuPont divide sus operaciones en tres áreas: tratamiento de agua, Health & Care (insumos médicos y EPP) y materiales para construcción e industria. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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La multinacional estadounidense DuPont, fundada en 1802, centrada en la ciencia de materiales, innovación tecnológica y soluciones industriales, ajusta su operación en Perú mientras enfoca su estrategia en sectores vinculados a la minería, donde identifica oportunidades para su línea de equipos de protección personal (EPP). En ese contexto, avanza en el desarrollo y lanzamiento de productos orientados a atender requerimientos de seguridad en actividades industriales, en paralelo a la evaluación de nuevas iniciativas y al diálogo directo con usuarios del mercado local.

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