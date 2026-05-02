La compañía ajusta su operación en Perú mientras enfoca su estrategia en sectores vinculados a la minería, donde identifica oportunidades para su línea de equipos de protección personal. En ese contexto, avanza en el desarrollo y lanzamiento de productos orientados a atender requerimientos de seguridad en actividades industriales, en paralelo a la evaluación de nuevas iniciativas y al diálogo directo con usuarios del mercado local.

Javier Subirain, gerente comercial para Sudamérica de DuPont, señaló que la compañía cerró el primer trimestre de 2026 en Perú con un crecimiento de un dígito alto, impulsado por su negocio de equipos de protección personal (EPP). “Hemos desarrollado una nueva prenda para la industria minera, un sector que desempeña un papel estratégico en la economía del país”, indicó a Gestión.

Javier Subirain, gerente comercial para Sudamérica de DuPont.

Y que la minería concentra una parte relevante de la demanda de EPP. Entre Chile y Perú, este mercado se sitúa entre US$ 240 millones y US$ 250 millones anuales, con proyecciones de crecimiento de entre 6% y 9% hasta 2033, en un contexto marcado por una cartera de inversión minera en expansión.

“Tenemos una sólida cobertura en el país en función de nuestro portafolio. Este nuevo producto surge tras una evaluación del mercado, y consideramos necesario invertir en su lanzamiento para contribuir a mitigar los riesgos de la industria”, señaló.

Sus productos, como overoles y ropa de trabajo, se comercializan bajo la marca Tyvek y se emplean en industrias como la construcción, farmacéutica, química y la minería, con el objetivo de proteger la salud del trabajador. Si bien esta es su principal línea de negocio, en Perú también mantiene operaciones vinculadas al tratamiento de agua, orientadas a distintos segmentos industriales.

Actualmente, DuPont cuenta con dos plantas de producción de tela de protección Tyvek a nivel global, ubicadas en Estados Unidos y Luxemburgo (Europa). A partir de ese material, se confeccionan prendas de protección con distintos accesorios en diversas partes del mundo.

DuPont reorganiza sus operaciones y apunta a demanda minera en Perú

En los últimos 10 a 15 años, DuPont ha venido atravesando un proceso de reorganización de su portafolio en el país. Anteriormente, DuPont operaba en otros segmentos, como el de insumos para alimentos a través de la marca Danisco, hasta que ese negocio fue transferido a otra compañía en 2022.

“Las operaciones de Danisco fueron adquiridas por International Flavors & Fragrances (IFF), que asumió la totalidad del negocio. A partir de entonces, dejamos de tener presencia física en el país, al ya no tener oficinas”, recordó el ejecutivo.

La compañía también ha orientado su crecimiento hacia actividades complementarias a la minería, como el control y manejo de materiales peligrosos.

“La industria, en ocasiones, requiere el traslado de productos complejos que deben circular por carreteras hasta llegar a los centros de producción. En ese contexto, existen brigadas de bomberos especializadas en materiales peligrosos, encargadas de atender posibles derrames o accidentes en rutas y caminos. Nuestros productos también están orientados a ese tipo de situaciones”, resaltó.

La empresa lanzó el overol Tyvek® 500 White HV, diseñado para mejorar la visibilidad en condiciones de baja luz.

Entre sus planes tiene algunos proyectos en cartera, que por ahora no puede revelar, pero que están relacionados a las necesidades de protección del mercado peruano.

“Este proceso, en términos generales, implica un diálogo constante con el usuario final, no solo con el distribuidor. Ese contacto directo nos permite identificar nuevos requerimientos y avanzar en su evaluación. Antes de lanzar un producto, ya estamos proyectando los siguientes. Es probable que en el futuro cercano tengamos novedades”, explicó.

La expectativa de la multinacional es crecer a doble dígito este año debido a los productos de la industria minera que vienen traccionando por la demanda de los minerales. “La industria activa nuevos proyectos, lo que incrementa la demanda de personal y, en consecuencia, el uso de EPP”, aseguró.

DATOS CLAVES.

Operación. DuPont organiza sus operaciones en tres divisiones a nivel global. La primera se enfoca en el tratamiento de agua. La segunda corresponde a la unidad de Health & Care, que integra insumos médicos y equipos de protección personal (EPP). La tercera agrupa la comercialización de lubricantes, adhesivos, polímeros para impresión y superficies sólidas destinadas al sector construcción.

DuPont organiza sus operaciones en tres divisiones a nivel global. La primera se enfoca en el tratamiento de agua. La segunda corresponde a la unidad de Health & Care, que integra insumos médicos y equipos de protección personal (EPP). La tercera agrupa la comercialización de lubricantes, adhesivos, polímeros para impresión y superficies sólidas destinadas al sector construcción. Nuevo producto. La empresa anunció hace poco el lanzamiento de Tyvek® 500 White HV, un overol con un diseño que incorpora cintas fluorescentes y material retrorreflectante, lo que permite mejorar la visibilidad del usuario tanto de día como en condiciones de baja luminosidad.