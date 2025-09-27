Este año, la empresa ha ingresado con fuerza en el sector pesquero, que se perfila como uno de sus principales ejes de crecimiento. (Foto: First Pro)
Edgar Velito
mailEdgar Velito

Insumos First Pro, empresa que comercializa y distribuye productos de seguridad industrial, construcción, limpieza y otros, viene consolidando su presencia en el mercado local y regional a través de nuevas estrategias de expansión, alianzas con clientes clave y el fortalecimiento de su portafolio de productos y servicios. La compañía, que combina marcas internacionales con el desarrollo de líneas propias, avanza en sectores estratégicos como construcción, agro y pesca, mientras prepara un nuevo salto en su plan de crecimiento para los próximos meses.

