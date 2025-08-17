Pamolsa pertenece a Carvajal Empaques. (Foto: Hugo Pérez)
Mayumi García
Tras años complejos, la operación de Pamolsa, de la colombiana Carvajal Empaques, este 2025 ha logrado una mayor estabilidad en el mercado. En el primer semestre, la compañía ha logrado más que duplicar las ventas obtenidas en el mismo periodo del año anterior, justificado en un buen performance de los ingresos en el mercado nacional y extranjero. Para los meses siguientes, Pamolsa alista nuevas acciones que apuntan a seguir afianzando su presencia en la industria del empaque.

