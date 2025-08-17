Gustavo Bastarrachea, director comercial de la compañía, anunció que ampliarán su portafolio de productos fabricados a partir polipropileno, principalmente, en lo que concierne a envases y platos.

“A partir de ahora vamos a desarrollar un producto nuevo por mes, con foco en los negocios food service. La idea es tener 10 productos nuevos hasta marzo de 2026”, adelantó el ejecutivo.

Los lanzamientos serán para el mercado nacional y surgen como consecuencia de una inversión realizada el año pasado por la empresa. De hecho, en el 2024, la firma también destinó presupuesto para su línea PET, de modo que se concretó la fabricación de vasos de este material que hoy exportan a Estados Unidos, México y Chile.

De otro lado, Pamolsa también se prepara para lo que será la ampliación de su capacidad de producción a concretarse el próximo año, con una inversión de alrededor de US$ 8 millones. El proyecto alude a la compra de equipos para aumentar la atención de las líneas de termoformado y extrusión, situadas en su planta del Callao.

“En el 2026 queremos aumentar 10% en nuestra capacidad de fabricación de todos nuestros productos, siendo que requerimos mayor capacidad en extrusión para hacer la lámina y en la línea de termoformado, a fin de elaborar los productos”, explicó.

Portafolio sostenible

En producción sostenible, la firma perteneciente a Carvajal Empaques destacó la fabricación de un producto con carga mineralizada que lo hace 100% compostable . “Es un vaso de cartón recubierto con una carga mineral, avalado con la certificación de compostabilidad”, detalló Bastarrachea.

Dicho producto es comercializado al sector aeronáutico internacional, el cual suele demandar en mayor medida de productos con valor agregado y enfoque sostenible.

En otro momento, el ejecutivo destacó el impulso que continúan dando al portafolio de su línea de empaques biodegradables, bajo la marca Bioform; ello, en el contexto de un mercado que todavía no se acostumbra a su uso.

“Seguimos impulsando esta línea con las cadenas de restaurantes, supermercados y canal tradicional”, sostuvo el ejecutivo, quien resaltó que su representada fue una de las primeras empresas en acogerse a las nuevas disposiciones de la ley que regula el uso del plástico.

Pamolsa realizará inversión en dos líneas de producción de su planta en el Callao. (Foto: Pamolsa)

Desempeño de Pamolsa

Bastarrachea argumentó que el buen momento que afronta Pamolsa este 2025 se debe a una recuperación en el mercado local de los volúmenes de ventas que perdieron años atrás, a consecuencia de la entrada en vigencia de la denominada Ley del Plástico. “Ingresaron muchos pequeños competidores y el mercado recibió una oferta impresionante de nuevos actores. Actualmente, la situación se ha logrado reacomodar”, añadió.

Además, indicó que la demanda de la agroindustria, específicamente, en frutos como los arándanos y uvas, cuyo comercio internacional se realiza en empaques de clamshell, donde Pamolsa tiene una participación importante.

En general, los ingresos del mercado peruano representan el 77% de la facturación de Pamolsa, mientras que el 23% corresponde a las ventas al mercado internacional (Chile, Bolivia, Ecuador, México y Estados Unidos).

“Chile, Bolivia, Ecuador son tres mercados cautivos y el crecimiento se ha dado sobre todo en los nuevos que son México y Estados Unidos en productos de las líneas de PET (vasos) y cartón (bowls y contenedores de alimentos). En esos países, los clientes son instituciones, principalmente”, finalizó.

El dato

Las ventas de Pamolsa están representadas en un 74% por food service y 26% agro-industrial.

Gustavo Bastarrachea, director comercial de Pamolsa. (Foto: Pamolsa)