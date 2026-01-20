Fran García, gerente general de IGL Perú, resaltó que la compañía cerró el 2025 con un crecimiento cercano al 60% en ventas, impulsado por el aumento de su capacidad de producción en su planta en el Callao. “Desde mediados del año pasado hemos incorporado maquinaria automatizada para mejorar acabados, diseño y productividad, lo que nos ha permitido elevar la producción mensual de 5,000 a más de 10,000 prendas. En 2025, la inversión en maquinaria fue 50% mayor a la realizada en 2024”, destacó a Gestión.

Este enfoque en la automatización de su proceso productivo respondió al mayor requerimiento de uniformes de multiprotección —principalmente de su marca propia Galos— por parte de la industria minera, energética y de hidrocarburos. “Antes, la línea de trajes representaba el 60% de nuestros ingresos; hoy concentra hasta el 90%, impulsada por la incorporación de nuevos clientes”, dijo.

Entre ellos destaca la multinacional estadounidense Bechtel Corp., que opera en la unidad minera Yanacocha, perteneciente a Newmont. “Nos está adquiriendo trajes multiprotección de 28 calorías, utilizados en operaciones de mantenimiento eléctrico”, señaló.

En el sector hidrocarburos, la empresa sumó a su cartera a Veolia Servicios Perú, filial de la francesa Veolia, que opera la planta de ácido sulfúrico de Petroperú en la refinería de Talara. “Nos está comprando trajes en formato overol y balaclava, y además viene ampliando el portafolio de productos que nos solicita para su suministro”, explicó.

Fran García, gerente general de IGL Perú.

Fabricante peruano negocia adjudicaciones clave y proyecta exportar desde 2026

De cara al 2026, la compañía apunta a cerrar contratos con al menos 10 empresas, con un mayor peso del sector energético y minero. “Estamos a la espera de que se formalicen las adjudicaciones de licitaciones con PetroTal; tenemos información preliminar de que hemos sido seleccionados, aunque aún falta definir los productos. También seguimos pendientes de otros procesos en los que participamos, como con Cantalloc y Electrodunas”, señaló el ejecutivo.

En el frente minero, la empresa ha entregado muestras de sus productos a Antamina, Southern Perú y Zijin Mining, y se encuentra a la espera de su validación. “Espero que en enero recibamos una respuesta para dar el siguiente paso. Una vez el área usuaria valide el producto, se iniciará la etapa de convocatoria por parte del área de compras o logística, lo que podría derivar en un proceso de adjudicación de dos a tres años”, comentó.

Esta creciente demanda por trajes de seguridad industrial también ha despertado la atención de otras empresas en el exterior. “El año pasado estuve en la reactivación petrolera en Talara y unas empresas colombianas del sector hidrocarburos están interesados en nuestros productos (...) Esperamos concretar nuestras primeras exportaciones hacia fines de 2026 o inicios de 2027. Por ahora, contamos con potenciales clientes en el extranjero, como Ecuador, Chile y Guatemala”, adelantó.

IGL Perú continuará apostando por la modernización de su planta. Este año, la empresa incrementará en 80% su inversión en maquinaria automatizada, en respuesta a la ampliación de sus líneas de producción. “Esperamos crecer 70% respecto a 2025, impulsados por la automatización, la expansión de nuestra marca propia Galo, el aumento de clientes y nuevos contratos o adjudicaciones”, afirmó.

Más datos sobre IGL Perú

Portafolio. IGL Perú se enfoca en la línea de trajes multiprotección (antiflama, repelente a ácidos sulfúricos y otros), calzado y equipos de protección personal (EPP’S). En este último, distribuyen más de 300 productos de las marcas 3M, MSA, Segusa, Spro, Steelpro, entre otros. En calzado y trajes suman más de 30 productos de su marca Galos.

IGL Perú se enfoca en la línea de trajes multiprotección (antiflama, repelente a ácidos sulfúricos y otros), calzado y equipos de protección personal (EPP’S). En este último, distribuyen más de 300 productos de las marcas 3M, MSA, Segusa, Spro, Steelpro, entre otros. En calzado y trajes suman más de 30 productos de su marca Galos. Producción. La empresa cuenta con una planta o taller productivo en el Callao de 1,000 m2 y su producción mensual supera las 10,000 prendas.

La empresa cuenta con una planta o taller productivo en el Callao de 1,000 m2 y su producción mensual supera las 10,000 prendas. Clientes. El fabricante peruano atiende a empresas como Sertecpet, Cosapi y JJC Contratistas y, a través de Bureau Veritas, provee trajes y equipos de protección a mineras como Las Bambas, Quellaveco y Antapaccay, entre otras.

El fabricante peruano atiende a empresas como Sertecpet, Cosapi y JJC Contratistas y, a través de Bureau Veritas, provee trajes y equipos de protección a mineras como Las Bambas, Quellaveco y Antapaccay, entre otras. Historia. La empresa nació en 2019 para cubrir una brecha en seguridad de equipamiento en los sectores metalmecánico y energético.