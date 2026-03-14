Hoy, más del 90% de las ventas de Castrol en el país provienen de su línea automotriz, mientras que el 10% corresponde a productos del segmento industrial. (Foto: Castrol)
Hoy, más del 90% de las ventas de Castrol en el país provienen de su línea automotriz, mientras que el 10% corresponde a productos del segmento industrial. (Foto: Castrol)
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Edgar Velito
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La marca global de lubricantes Castrol, propiedad de la petrolera BP, avanza en su estrategia en el mercado peruano con ajustes en producción local, ampliación de portafolio y nuevas líneas dirigidas a distintos segmentos del parque automotor. La compañía también apunta a reforzar su presencia en motos y ampliar su red de distribución mientras define el rol de Perú dentro de su operación regional.

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