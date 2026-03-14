Ángelo Hatzidimos, country manager de Castrol para Perú, Colombia y Bolivia, señaló que la compañía cerró el 2025 con un crecimiento de 28% en volumen de ventas frente al 2024. El mayor avance se registró en el segmento de autos ligeros, que alcanzó un crecimiento de 80%. Según explicó, este resultado estuvo vinculado al retorno de la producción local en parte del portafolio.

“La principal marca dentro de la producción local es Castrol GTX, una línea del segmento de autos. La incorporamos a la producción local y durante el último año hemos comercializado el producto con fabricación en el país”, afirmó a Gestión.

A partir de esta decisión operativa, la empresa también elevó su participación de mercado en vehículos ligeros y camiones pesados. “En vehículos ligeros, impulsados por Castrol Magnatec, aumentamos 3.1 puntos porcentuales de market share, siendo el segmento de mayor crecimiento. En vehículos pesados también avanzamos 1.25 puntos, apalancados en CRB Turbomax 15W40, con tecnología sintética para unidades modernas”, dijo.

Respecto a la distribución, la marca global cerró el año pasado una alianza con un distribuidor, que concentra el 75% de la demanda de lubricantes. “Hemos ampliado nuestra cobertura en 14%, incorporando nuevos clientes en distintas regiones del país. Nuestro objetivo para 2026 es continuar con esta expansión y crecer a doble dígito en la captación de nuevos clientes”, dijo.

Hoy, la compañía tiene dos distribuidores en Perú, que han superado los objetivos de volumen y cobertura, incorporando nuevos lubricentros y talleres de autos y motos en el país.

Ángelo Hatzidimos, country manager de Castrol para Perú, Colombia y Bolivia.

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Castrol producirá lubricantes para motos en Perú ante auge del sector

Este año, la marca continuará apostando por la producción local —retomada en 2025 tras más de dos décadas— al ampliar su portafolio con nuevos SKU’s en dos variantes de la familia Castrol GTX. “Esperamos concretar estas incorporaciones a partir del segundo semestre”, adelantó.

También evalúa adelantar la fabricación para el segmento de motos, que crece cada vez más en el mercado peruano. De hecho, el año pasado lanzó Castrol Power 1, su marca premium en esta categoría, un lubricante de alta tecnología en la categoría de full sintético.

“Para el sector de motos, planeamos lanzar dos variantes de Castrol Actevo con producción local en el segundo semestre, ya que hoy no contamos con fabricación local para esta categoría”, comentó el ejecutivo.

Dicho análisis ocurre en un contexto de expansión del mercado de dos ruedas en el Perú, impulsado por el menor costo de transporte propio y por el aumento de la compra de motos de trabajo utilizadas en aplicativos de taxi y servicios de delivery.

“Es un vehículo más accesible para los usuarios y, para muchos, representa su primer medio de transporte propio, al estar al alcance del bolsillo de gran parte de la población. Actualmente, en el país, el 35% del parque de motos corresponde a mototaxis, mientras que el resto son motocicletas de dos ruedas destinadas al transporte personal”, explicó.

Sin embargo, ha dejado en claro que no tiene previsto producir todo su portafolio de forma local. La decisión responde a la elevada demanda de consumidores peruanos por los productos importados, los cuales siguen siendo percibidos como una marca premium.

“Los productos de alta tecnología o premium seguirán importándose de EE.UU. y Europa, mientras que los de entrada o de alta competitividad podrían evaluarse su producción local de forma gradual, tras analizar las capacidades de planta”, aclaró.

Castrol ampliará portafolio para híbridos y eléctricos

Para este 2026, Castrol prepara el lanzamiento de dos nuevas variantes de lubricantes dirigidas al segmento de vehículos híbridos y eléctricos, que estarán disponibles en el mercado a partir del segundo trimestre.

“Lanzaremos un producto enfocado en SUV’s y preparado para vehículos híbridos, un segmento en crecimiento. Además, planeamos introducir fluidos para transmisiones de autos eléctricos, aunque las unidades en el país aún son reducidas”, adelantó.

Dentro de la operación regional, Perú se ubica entre los tres mercados con mayores ventas de Castrol, solo por detrás de Brasil y Argentina. “Colombia compite de cerca con Perú por el tercer lugar en ventas de Castrol. Mientras en Colombia lideramos el segmento de motos, en Perú somos fuertes en autos, aunque priorizaremos crecer en motos por su gran potencial”, afirmó.

En ese contexto, la empresa proyecta crecer a doble dígito en volumen de ventas durante 2026, con el segmento de motos como principal prioridad. “Buscamos crecer por encima del 30% de la mano de nuestra marcas Castrol Actevo y Power 1”, sostuvo.

Más datos sobre Castrol

Ventas. Hoy, más del 90% de las ventas de Castrol en el país provienen de su línea automotriz, mientras que el 10% corresponde a productos del segmento industrial.

Hoy, más del 90% de las ventas de Castrol en el país provienen de su línea automotriz, mientras que el 10% corresponde a productos del segmento industrial. Mercado . Su sólido desempeño ha permitido que Perú se ubique entre los tres mercados más relevantes para la compañía en Sudamérica, solo por detrás de Brasil y Argentina.

. Su sólido desempeño ha permitido que Perú se ubique entre los tres mercados más relevantes para la compañía en Sudamérica, solo por detrás de Brasil y Argentina. Distribución. La marca de lubricantes cuenta con cuatro distribuidores: Lubal y Distribuidora Carranza Hermanos (DCH). El primero se ubica en toda la zona de Lima, Centro y Sur del país; y el segundo en todo el norte.

La marca de lubricantes cuenta con cuatro distribuidores: Lubal y Distribuidora Carranza Hermanos (DCH). El primero se ubica en toda la zona de Lima, Centro y Sur del país; y el segundo en todo el norte. Sectores. Castrol atiende principalmente tres segmentos: autos, camiones y motos.