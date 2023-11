Para inicios de setiembre, la Municipalidad de Miraflores publicó la ordenanza 616, mientras para finales de octubre la Municipalidad de Surco hizo lo propio bajo la ordenanza 689. Ambos dispositivos legales tienen como principal objetivo regular el servicio de delivery a través de vehículos menores motorizados y no motorizados dentro de los distritos, para garantizar y la seguridad de los vecinos.

Entre los requisitos para el empadronamiento, los motorizados que prestan el servicio de delivery deben contar con la licencia de conducir, tarjeta de propiedad del vehículo, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), y DNI o en el caso de extranjeros deben presentar Carnet de Extranjería (CE) o Permiso Temporal Permanencia (PTP).

LEA TAMBIÉN: Miraflores presenta aplicativo para empadronar a repartidores delivery con código QR

Asimismo esta norma también les otorgó un plazo de 60 días en caso de Miraflores y en caso de Surco de 30 días para que los motorizados de delivery realicen su registro correspondiente. Luego de este tiempo la comuna realizaría operativos en los cuales se podrá intervenir y sancionar a los conductores de motos que presten este servicio por no cumplir con el empadronamiento.

Como parte del registro en el padrón a los repartidores de delivery en Surco se les entrega una credencial y un código QR con el número de placa del vehículo, lo cual contribuirá a mejorar las labores de fiscalización. Mientras, Miraflores lanzó una plataforma Conoce tu delivery (www.conocetudelivery.com/register) donde los conductores al llenar sus datos acceden a un código QR que les permitirá ser reconocidos y validados durante operativos.

El alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, en diálogo con Gestión informó que desde publicada la ordenanza 689 se han registrado 1,184 conductores de motos lineales que prestan el servicio de delivery. Mencionó que -de esta cifra- unos 716 son extranjeros, en su mayoría de nacionalidad venezolana.

“Ellos se inscriben y se les da una constancia de inscripción y luego se les envía la calcomanía del QR. Principalmente contiene todos los datos que los identifica como peruanos o extranjeros como documento de identificación como también información de la empresa donde trabajan como dedicada al delivery o un local particular con otro giro de negocio”, dijo.

Por su parte, Renzo Vallejo, subgerente Movilidad Urbana de la Municipalidad de Miraflores, informó que a la fecha bordean los 4,000 conductores de delivery empadronados. Indicó que entre 59% y 61% de esta cifra son repartidores de nacionalidad extranjera entre los que figuran venezolanos en su mayoría y le siguen colombianos.

Dijo que para el trámite para el registro de motorizados el conductor debe ingresar a la plataforma y llenar los datos para que se genere un código QR que puede tenerlo en su celular. Además, debe colocarlo impreso en el tanque de combustible o caja de delivery del vehículo y para ello solo debe acudir a la sede de Seguridad Ciudadana situada en la Av. Arequipa 5225 para recogerlo.

Los conductores que incumplan la norma se les aplicará una multa y el internamiento de su vehículo en el caso de Surco.

Multas para repartidores delivery en Surco

El burgomaestre de Surco, Carlos Bruce, precisó que desde el 29 de noviembre se empezará con una campaña de concientización a través de operativos con apoyo de la Policía Nacional para reforzar a los conductores de delivery que tienen que regularizar su situación a través del empadronamiento y tendrán un plazo de 30 días más.

De esta manera, a partir del 29 de diciembre próximo, los repartidores bajo esta modalidad podrán ser intervenidos y sujetos a una sanción . Bruce afirmó que no habrá una ampliación del plazo.

“Una vez que pase el 28 de noviembre empezaremos los operativos y las personas que no han sido registradas se les va a decir que si no lo hacen [se empadronan] en los siguientes 30 días ya se van a imponer las sanciones”, acotó.

Agregó que a la fecha realizan operativos en general y cuando intervienen a un trabajador de delivery motorizado, en su mayoría de nacionalidad extranjera, se les solicita por ahora el documento de identidad y la tarjeta de propiedad del vehículo.

En esa línea, el alcalde de Surco, informó que las multas van desde los S/ 3,514 y además el internamiento del vehículo para los conductores que realizan delivery y no se han registrado en el padrón.

“Vamos a dar 30 días de marcha blanca, para que tengan 30 días adicionales a fin que se puedan inscribir. Y a el 29 de noviembre empiezan los operativos. Estas personas van a ser intervenidas y se les va a llamar la atención y se les va a informar que tendrán un plazo más para inscribirse sino se les aplicará una sanción ”, remarcó.

Los conductores de motos y bicicletas que hacen delivery deben empadronarse en Surco. (Foto: Difusión)

Miraflores ha intervenido a más de 8,000 conductores

El vocero de la comuna miraflorina, Franco Vallejo, explicó a Gestión que el 11 de noviembre venció el plazo dispuesto por la ordenanza 616 para el registro a través de la plataforma. Sin embargo, aclaró que vencido este tiempo la Municipalidad de Miraflores no sanciona a motorizados ya que el dispositivo legal coloca el empadronamiento de repartidores a domicilio como un trámite voluntario .

Para Vallejo disponer esta medida como obligatoria podría incurrir a ser calificada por el Indecopi como una barrera burocrática. “Va contra la ley”, mencionó.

“En el tema de fiscalización no tenemos sanciones para las motos en circulación. Eso lo hace la Policía Nacional en temas referidos en reglamento de tránsito. Nosotros tenemos otra ordenanza que dispone que los vehículos que hacen ruidos molesten vayan al depósito, pero la ordenanza 616 [regularización de repartidores delivery] es para un registro declarativo y voluntario”, acotó.

Explicó que, pese a no haber una sanción o multa por no estar empadronados, el conductor de la moto tendrá dificultades al momento de entrega de su pedido debido a la demora de la diligencia al ser intervenido. “Por el hecho de no inscribirse no se les detiene. Lo que pasa es que ellos terminan perdiendo el tiempo porque la verificación dura entre 20 a 25 minutos”.

“A la hora del operativo, en el momento que llevan el encargo y necesitan que sea con celeridad no habrá retención de identificación para los que tienen el QR. Lo contrario ocurrirá con los que no están registrados”, agregó.

La Municipalidad de Miraflores detalló que de enero a la fecha unos 8,476 conductores de motos han sido intervenidos, y de esta cita un aproximado de 2,200 fueron sancionados por la Policía Nacional por faltas al reglamento de tránsito.

Miraflores lanzó aplicativo “Conoce tu delivery” para que se registren trabajadores que realizan entregas en moto. (Foto: GEC)

¿Ante ordenanza disminuyen los robos y asaltos?

En el caso de Surco, según estadísticas de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, de enero a setiembre del 2023 se vienen registrando un total de 982 robos, de los cuales 284 asaltos fueron cometidos a bordo de motos lineales.

Al respecto, Bruce Montes de Oca consideró que sería adelantado decir cuál ha sido el resultado tras la publicación de la ordenanza para regularizar con nuevo modelo de empadronamiento con QR. “Tendríamos que esperar a fin de mes para conocer cómo va el reporte de asaltos en este último mes”.

Mientras, en Miraflores informó que tras la publicación de la ordenanza 616 se ha reducido la incidencia de actos delincuenciales entre un 34% a 36% en el último mes . Explicó que la modalidad de arrebato al paso en motos lineales se redujo en un 52%.

De otro lado, como parte del ordenamiento la comuna liderada por el alcalde Carlos Canales, también se trabaja en la implementación de estacionamientos en zonas de Miraflores donde los conductores de delivery tengan un espacio para tomar su pedido. Se trata por el momento de seis puntos del citado distrito.

“En un trabajo en conjunto con las empresas hemos creado un Mapa del Calor del servicio de delivery en Miraflores. Hay dos puntos en la avenida Benavides y cuatro están en el microcentro que está ubicado en inmediaciones del Parque Kennedy, calle Berlín, avenida General Mendiburu y el Óvalo Gutiérrez”, comentó Vallejo. Estimó que antes del 31 de diciembre ya estarán implementados cuatro puntos.

Cabe señalar que, al margen, existen otros puntos específicos en la jurisdicción que serán adecuados en espacios privados por las propias empresas.

SOBRE EL AUTOR Iveth Guzmán Castillo Ingresó al Grupo El Comercio en el mes de noviembre de 2018 y se desempeñó como redactora web del Núcleo Comunes. Actualmente escribe para Gestión. Licenciada en Periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza.