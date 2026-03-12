Con el respaldo de la casa matriz, durante 2025 la compañía se enfocó en reordenar su red comercial, de repuestos y de servicio técnico. Actualmente, Indian Motors cuenta con más de 200 puntos de venta a nivel nacional, tanto de motocicletas lineales como de mototaxis, además de más de 1,000 casas repuesteras que distribuyen piezas en todo el país y más de 280 talleres autorizados para atención técnica y garantías. “Esto nos permite tener cobertura y asegurar que cualquier cliente pueda encontrar repuestos o soporte técnico en distintas regiones del país”, sostuvo.

El proceso de recuperación también estuvo acompañado por el fortalecimiento del portafolio de productos. Durante la feria Expomoto, la compañía introdujo en el mercado peruano dos nuevos modelos: la RTR 310 y la Rider Full Injection, motocicletas que ya habían sido lanzadas previamente en otros mercados de la región como Colombia y México. “En julio del año pasado trajimos estos modelos al Perú y la respuesta del mercado ha sido muy positiva, con un crecimiento importante en la demanda”, indicó.

Hacia finales del año, la empresa también amplió su oferta en el segmento de motocicletas de trabajo de baja cilindrada, orientadas a usuarios que utilizan estos vehículos como herramienta de movilidad o generación de ingresos. Entre los nuevos modelos destacan la Sport 100 (100 cc) y la Stryker (125 cc). “Son motos de entrada, pensadas para quienes necesitan una herramienta de trabajo”, reiteró.

Con estos factores, la compañía logró un crecimiento de 18% en 2025 frente al año anterior . El resultado estuvo impulsado tanto por la incorporación de nuevos modelos como por el mayor dinamismo de algunos productos ya presentes en el mercado.

A ello se sumó la expansión de su presencia comercial en regiones. En octubre del año pasado, la empresa inauguró una nueva tienda en Chincha, una plaza donde la marca tenía una presencia limitada. “La apertura de la tienda en Chincha nos ayudó a entrar con más fuerza en toda la región Ica”, agregó el ejecutivo.

Enrique Sotomayor, marketing manager de Indian Motors, señala que la empresa busca posicionar a TVS entre las cinco principales marcas premium de motocicletas en Perú hacia 2026. Foto: Indian Motors

Estas son las expectativas para 2026

De cara al 2026, Indian Motors apunta a acelerar su crecimiento en el mercado local. En detalle, la meta es incrementar las ventas en 25% respecto al 2025, impulsadas por la expansión de su red comercial y la ampliación del portafolio de productos . La estrategia, agregó Sotomayor, se apoyará en tres pilares: la búsqueda de nuevos dealers, el lanzamiento de cuatro nuevos modelos y el objetivo de posicionar a la marca TVS dentro del top 5 del segmento premium hacia el cierre del año.

Uno de los focos estará en seguir ampliando la presencia en ciudades con alto potencial de crecimiento, donde la compañía buscará reforzar su oferta con motocicletas de baja cilindrada y precios más accesibles, como los modelos Sport 100 y Stryker 125, orientados a usuarios que buscan una alternativa de herramienta de trabajo.

A ello se suma el fortalecimiento de las alianzas con entidades financieras. “Trabajar con financieras nos permite concretar más operaciones, sobre todo con clientes que no cuentan con el poder adquisitivo inmediato para comprar una motocicleta al contado”, mencionó. En paralelo, la empresa prevé ampliar su portafolio con modelos orientados a nuevos segmentos, incluido el ingreso al mercado off-road, donde se espera introducir motocicletas diseñadas tanto para uso urbano como para terrenos más exigentes. Entre ellas destaca la RTX 310, cuyo lanzamiento está previsto para este año.

Otro frente será la renovación de la línea Apache, considerada el modelo insignia de la marca. “La Apache cumple 20 años desde su lanzamiento y vamos a refrescar versiones como las de 160 y 200 centímetros cúbicos, que llegarán con inyección electrónica y mayor conectividad”, detalló. Con estos lanzamientos, el portafolio de TVS continuará expandiéndose. Mientras que en 2025 la marca pasó de siete a once modelos, la compañía proyecta cerrar el 2026 con alrededor de 15 modelos disponibles en el mercado peruano .

Además, la empresa evalúa incursionar en la movilidad eléctrica hacia finales del año, con el posible ingreso de scooters eléctricos. “Estamos analizando qué cilindradas y en qué momento lanzar estos productos, porque implica preparar al mercado”, dijo.

La empresa proyecta abrir nuevas tiendas en Piura y Tarapoto en 2026, con el objetivo de fortalecer su presencia comercial en regiones. Foto: Indian Motors

Lo que viene: nuevos modelos y tiendas

Indian Motors prevé introducir cuatro nuevos modelos de la marca TVS durante el segundo trimestre del año. Los lanzamientos están previstos, precisó el gerente de Marketing, entre mayo y junio. “La idea es presentar estos modelos aprovechando el marco de Expomoto”, aclaró.

En paralelo, la empresa avanza en su apuesta por la movilidad eléctrica, un segmento que prevé explorar hacia finales de año. “Estamos evaluando lanzar nuestra línea eléctrica en noviembre preparando tanto al mercado como a la cadena comercial”, mencionó.

Para ello, la compañía planea apoyarse en sus alianzas con cadenas de retail y financiamiento, entre las que figuran Motocorp, Carsa, Integra Retail y el grupo EFE, con las que mantiene presencia en distintas regiones del país. Según Sotomayor, estos canales podrían ser clave para introducir este tipo de productos, dado que apuntan a un público distinto al del canal mayorista tradicional.

“Las motos eléctricas son un producto más innovador y requieren otro tipo de aproximación comercial. En el canal multimarca la competencia es mayor y muchas veces se prioriza la rotación rápida, mientras que en el retail podemos posicionar mejor la propuesta tecnológica de la marca”, explicó.

Precisamente, uno de los factores con los que TVS busca diferenciarse en el mercado es la incorporación de tecnología y componentes de mayor nivel, gracias a alianzas con fabricantes globales. “Tenemos colaboraciones con empresas como BMW y trabajamos con proveedores de primer nivel, como Brembo en sistemas de frenos, lo que nos permite llevar tecnología de alta gama a nuestras motocicletas”, señaló.

En cuanto a su portafolio, la marca ya cuenta con presencia en el segmento de scooters a través del modelo NTorq 125, considerado el primer scooter con conectividad introducido en el mercado peruano. La empresa prevé ampliar esta línea con la llegada del NTorq 150, que competirá en un segmento de mayor valor agregado.

“El NTorq 150 es una apuesta un poco más ambiciosa, porque se trata de un producto con más tecnología y un precio más alto, que compite dentro del segmento premium”, comentó Sotomayor. A esta oferta se sumarían los scooters eléctricos iCube, cuyo lanzamiento está previsto para finales del 2026.

La expansión del portafolio se complementará con el fortalecimiento de la presencia comercial. Actualmente, la empresa cuenta con tres tiendas propias en el país: el showroom principal en Pueblo Libre, una tienda en Chincha —abierta en octubre del año pasado— y un nuevo local en Surquillo.

En esa línea, proyecta abrir dos nuevas tiendas en 2026, una en Piura (abril) y otra en Tarapoto (mayo), con lo que espera cerrar el año con cinco tiendas propias . “Con estas aperturas, más el crecimiento del portafolio y el trabajo con las cadenas retail, esperamos mejorar nuestra posición en el mercado”, sostuvo.

La apuesta de Indian Motors por locales propios responde a la necesidad de fortalecer la experiencia de marca y mantener mayor control sobre la operación comercial. “Cuando trabajas solo con mayoristas, muchas veces el foco está en la rotación rápida del capital y en vender lo que más se mueve. Con tiendas propias podemos cuidar mejor el margen, capacitar a nuestro personal y mantener la experiencia de marca que exige la casa matriz”, señaló.

El ejecutivo recordó que TVS es una marca global con más de 100 años de historia y presencia en más de 80 países, por lo que mantener estándares de atención y exhibición es clave para su posicionamiento. En ese sentido, la estrategia contempla seguir ampliando gradualmente la red de tiendas propias en los próximos años, aunque priorizando ubicaciones con mayor potencial de crecimiento.

“Lima sigue siendo un mercado muy relevante porque concentra más del 40% de las matriculaciones de motocicletas en el país, por lo que aún hay espacio para abrir nuevas tiendas en distritos como Ate o Los Olivos”, indicó. Además, señaló que también se evalúan otras plazas en regiones, como Ica o Cajamarca, donde la demanda viene mostrando un crecimiento sostenido .

Las nuevas tiendas, precisó, no implican la compra de inmuebles, sino la implementación de locales arrendados bajo los estándares que exige la marca. El negocio, además, no se limita únicamente a la venta de motocicletas. Sotomayor detalló que los repuestos representan cerca del 40% de la facturación de la empresa, mientras que otro 40% corresponde a la venta de motocicletas . El resto proviene de servicios de postventa, accesorios, llantas y lubricantes.

Actualmente, TVS ocupa el puesto 17 entre más de 280 marcas de motocicletas presentes en el país, pero la meta es escalar posiciones. “ Nuestro objetivo es entrar al top 5 de marcas premium —donde compiten firmas como Honda, Bajaj, Yamaha o Zongshen— y ubicarnos dentro del top 10 del mercado total”, recalcó.

TVS mantiene una fuerte presencia en el mercado de mototaxis con el modelo TVS King, segmento donde busca seguir ganando participación. Foto Indian Motors

¿Cómo avanza la venta de mototaxis?

Otro segmento relevante para la compañía es el de mototaxis, donde TVS participa con el modelo TVS King. En este mercado, la marca cuenta con alrededor del 50% de participación en Lima y cerca del 40% a nivel nacional, cifras que han venido aumentando en los últimos años . “En 2024 teníamos alrededor del 31% del mercado y en 2025 cerramos cerca del 36%, por lo que esperamos seguir creciendo hasta alcanzar el 40% de participación en los próximos años”, comentó.

La demanda en este segmento, explicó, se mantiene dinámica debido a que el mototaxi sigue siendo una herramienta de trabajo para miles de personas, especialmente en zonas periféricas de Lima y en ciudades del interior del país. En línea con esta demanda, la empresa lanzará una nueva versión del TVS King Plus, que incorpora mejoras orientadas al uso intensivo del vehículo.

Entre las principales innovaciones destacan una cabina más amplia para mejorar la comodidad de los pasajeros, iluminación LED que permite operar en horarios nocturnos y un motor con 20% más de torque, lo que facilita el desempeño en pendientes o con mayor carga.

De cara al mercado en general, el ejecutivo proyectó que la demanda de motocicletas continúe creciendo en el país, incluso en un contexto político o económico incierto. “La motocicleta se ha convertido en una herramienta clave para actividades como el delivery, el transporte informal o pequeños emprendimientos, por lo que la demanda sigue expandiéndose”, sostuvo.

En ese sentido, estimó que el mercado peruano de motocicletas podría crecer entre 10% y 12% durante 2026 . La meta de la empresa, añadió, es crecer por encima de ese ritmo. “Nuestro objetivo es crecer más que el mercado y ganar participación con un portafolio más amplio, nuevas tiendas y una propuesta de valor basada en tecnología y calidad”, concluyó.