Indian Motors ampliará el portafolio de TVS en Perú con el lanzamiento de nuevos modelos durante el 2026. Foto: Andina
Tras retomar la representación de TVS Motor en Perú, Indian Motors —el cuarto mayor fabricante de motocicletas del mundo— inició un proceso de reconstrucción de la marca en el mercado local durante el 2025. “El 2025 fue un año bastante bueno para nosotros porque recuperamos mercado luego de que TVS volviera a manos de Indian Motors”, afirmó a Gestión, Enrique Sotomayor, marketing manager de la compañía. Según explicó, entre 2023 y 2024 la marca estuvo a cargo de otro representante, etapa en la que se registraron dificultades en el servicio de postventa y en el suministro de repuestos, lo que impactó la percepción de los usuarios y la confianza en la marca. De cara al 2026, ¿qué objetivos se ha trazado?

