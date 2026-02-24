La empresa tiene presencia en establecimientos físicos de sus distribuidores en distritos de Lima y cuenta además con una tienda propia en La Molina. (Foto: Difusión)
La empresa tiene presencia en establecimientos físicos de sus distribuidores en distritos de Lima y cuenta además con una tienda propia en La Molina. (Foto: Difusión)
Hidrocentro Lima, empresa peruana con más de 20 años en el mercado dedicada al equipamiento de piscinas y al abastecimiento de agua para residencias, ajusta su operación ante cambios en la demanda, con mayor presencia de proyectos en edificios multifamiliares, una estrategia orientada a ampliar su portafolio y canales de venta, y una planificación logística alineada con el crecimiento del negocio y la estacionalidad del mercado.

