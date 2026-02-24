Nicolás Bonnet, gerente general de Hidrocentro Lima, señaló que la empresa cerró el 2025 con un crecimiento de ingresos de 30% respecto al año anterior, impulsado por el aumento de la demanda de clientes residenciales, en particular de proyectos de piscinas en edificios de vivienda.

Según explicó, el mercado ha mostrado un cambio en su composición. “Han surgido nuevos clientes con piscinas en edificios, como resultado del boom inmobiliario; ese perfil no existía hace 15 años. Antes, nueve de cada diez clientes tenían piscina en una casa, y el resto correspondía a clubes o instituciones”, comentó a Gestión.

Este nuevo perfil de cliente representa aproximadamente el 10% del mercado y corresponde a piscinas ubicadas en los últimos pisos de edificios de vivienda multifamiliar o residencial. “Tenemos varios de estos proyectos en San Borja, Surquillo y San Isidro, distritos donde el parámetro urbanístico permite principalmente este tipo de desarrollos”, comentó.

Bonnet precisó que el comportamiento del mercado varía según la estacionalidad. “Las piscinas se usan sobre todo en verano, cuando predomina el cliente doméstico. En los meses previos ocurre lo contrario: aparece con mayor fuerza el otro perfil de cliente, que busca tener todo listo antes del inicio de la temporada y empieza a trabajar desde mitad de año, durante los meses más fríos”, explicó.

Los productos de mayor rotación de su portafolio son los motores para piscinas, encargados de mover el agua y generar efectos como hidromasajes o cascadas, así como los sistemas de iluminación, ya que una piscina puede contar con uno o varios reflectores.

Antes, nueve de cada diez clientes tenían la piscina en una casa, y el resto correspondía a clubes o instituciones.

Hidrocentro Lima diversifica portafolio y expande canales retail

Hidrocentro Lima distribuye actualmente cinco marcas de equipamiento para piscinas de fabricantes extranjeros, en su mayoría de origen asiático. “En el Perú representamos a Jacuzzi como distribuidores autorizados y trabajamos con marcas como Pool System y Glong, que cubren distintos segmentos del mercado”, señaló el ejecutivo.

Para este año, la empresa viene diversificando su portafolio, con una mayor incursión en el mercado de piletas, específicamente en piletas ornamentales.

“Hemos concluido dos proyectos, uno en San Isidro y otro en Iquitos, y actualmente trabajamos en un tercero ubicado en Perené (Junín), próximo a inaugurarse. Se trata de plazas municipales distritales. En estos casos, trabajamos directamente con los contratistas en las partidas eléctricas y sanitarias que implica la instalación de los equipos, participando así en la ejecución de los proyectos”, explicó.

Hidrocentro Lima atiende tanto piscinas de uso colectivo como domiciliario y cuenta con un equipo especializado en proyectos de mayor escala, como parques acuáticos, piletas públicas y piscinas olímpicas.

En el frente comercial, la empresa proyecta ampliar su presencia en canales de distribución. Actualmente participa en los marketplaces de tiendas por departamento (Falabella y Mercado Libre) y opera una tienda en La Molina. El plan contempla la apertura de más puntos de venta físicos dentro del canal retail.

“La expansión de más tiendas propias está siempre en evaluación, al igual que el ingreso a nuevos canales de retail. Todo depende de revisar los contratos y las posibilidades de cooperación. No obstante, nuestra meta es contar con una vitrina física en las principales tiendas por departamento, un objetivo que podría concretarse el próximo año”, adelantó.

A nivel logístico, Hidrocentro Lima dispone de un almacén propio en Pachacamac, que opera desde 2022. La empresa evalúa ampliar su capacidad instalada conforme crezca la demanda. “El centro cuenta con capacidad instalada suficiente para duplicar las ventas, lo que nos permite seguir creciendo de manera sostenida sin necesidad de ampliarla por ahora, aunque existe la posibilidad de hacerlo cuando sea necesario”, señaló.

Con estas iniciativas, la empresa proyecta un crecimiento anual superior al 30% en ventas, impulsado por la demanda de piscinas residenciales y por el liderazgo en tendencias de automatización, como el control vía wifi y los sistemas de temperado.

DATOS CLAVES.

Operación. Hidrocentro Lima atiende tanto piscinas de uso colectivo como domiciliario y cuenta con un equipo especializado en proyectos de mayor escala, como parques acuáticos, piletas públicas y piscinas olímpicas.

Hidrocentro Lima atiende tanto piscinas de uso colectivo como domiciliario y cuenta con un equipo especializado en proyectos de mayor escala, como parques acuáticos, piletas públicas y piscinas olímpicas. Expansión. La empresa tiene presencia en establecimientos físicos de sus distribuidores en distritos de Lima y cuenta además con una tienda propia en La Molina. Asimismo, sus distribuidores operan en mercados regionales como Piura, Iquitos y Arequipa.