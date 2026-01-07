Las academias de natación concentran gran parte de su demanda durante el verano, entre enero y febrero, periodo clave para la rentabilidad del negocio.
Tras un proceso de expansión ejecutado durante 2025, las academias de natación han decidido no abrir nuevas piscinas en 2026 y enfocarse en consolidar las inversiones realizadas, en un negocio marcado por la estacionalidad y una fuerte caída de la demanda tras el verano. Cada nueva sede requiere una inversión de entre S/ 150.000 y S/ 300.000, lo que ha llevado al sector a priorizar la rentabilidad y la sostenibilidad operativa antes que un crecimiento acelerado.

