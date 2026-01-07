Durante la temporada de verano, las academias de natación concentran su mayor flujo de alumnos, impulsado principalmente por niños y adolescentes que se encuentran de vacaciones. En ese periodo, el sector puede explicar hasta el 50% de su afluencia anual, de acuerdo con la Federación Deportiva Nacional de Deportes Acuáticos (FDNDA), entidad que administra piscinas y programas formativos en Lima y otras regiones del país.

Según explicó Rodrigo Alberto León Prado, presidente de la federación, esta concentración de la demanda representa una oportunidad relevante, pero también un riesgo estructural para el negocio.

“En las academias de natación estamos hablando de una retención de entre 20% a 40% en el caso de los niños, mientras que el de los adultos es más constante porque lo integran como parte de su rutina regular, independientemente de la estación”, detalló.

RETENCIÓN Y ESTACIONALIDAD, LOS EJES DEL NEGOCIO

Durante la última campaña de verano, la piscina del Campo de Marte, operada por la federación, registró una afluencia de entre 4,500 y 5,500 alumnos, reflejando la magnitud del pico estacional. Sin embargo, el principal desafío para las academias no está en captar demanda durante los meses de verano, sino en sostenerla una vez que inicia el año escolar.

Desde la perspectiva del sector, el verano no funciona únicamente como un salvavidas financiero. Aunque su impacto económico es determinante, el objetivo es lograr sostenibilidad a lo largo del año mediante estrategias de retención, diversificación de programas y continuidad deportiva.

En ese contexto, la federación espera repetir un crecimiento de al menos 10% en 2026 y monitorea indicadores como la cantidad total de alumnos y la deserción entre enero y febrero, que busca mantener por debajo del 20%.

“Hay personas que se matriculan en enero, pero dejan de hacerlo en febrero, ya sea porque algunos colegios adelantan el inicio de clases o porque existe migración hacia otras academias”, identificó León.

En 2025 se abrieron nuevas piscinas en Huanchaco, Tingo María y Videnita, además de la recuperación de dos sedes en Piura.

PRECIOS ESTABLES Y MAYOR EXIGENCIA DEL CONSUMIDOR

En cuanto a precios, el ticket promedio en Lima se sitúa actualmente entre S/ 300 y S/ 350, nivel que se ha mantenido estable respecto a 2025. Los principales ajustes se produjeron tras la pandemia, entre 2022 y 2023, cuando en el caso de la federación los precios pasaron de S/ 300 a S/ 360, en un contexto de reactivación económica e inflación.

Más allá del factor inflacionario, el aumento respondió a la modernización de la infraestructura, la incorporación de equipamiento acorde a la tecnología vigente y una mayor exigencia por parte de los usuarios.

Hoy, los clientes demandan no solo clases de natación, sino una mejor experiencia, que incluye procesos de matrícula más ágiles, instalaciones seguras y programas que ofrezcan continuidad, como natación artística o clavados.

La estacionalidad y la retención de alumnos tras el verano siguen siendo los principales desafíos del sector.

“Los padres también deben elegir entre distintas actividades, como natación, fútbol o básquet, ya que la natación ocupa solo una hora frente a la jornada escolar completa, y ahí es donde todas las academias deportivas competimos por el mismo cliente”, comentó el presidente de la FDNDA.

Cabe señalar que durante el verano la modalidad más solicitada es la de tres clases por semana, muy por encima de los programas intensivos.

EXPANSIÓN RECIENTE Y FOCO EN CONSOLIDACIÓN PARA 2026

Aunque el sector no prevé nuevas aperturas en 2026, sí viene de un proceso de expansión reciente. Durante 2025 se pusieron en operación nuevas piscinas en Huanchaco (Trujillo), Tingo María (Huánuco) y Videnita (Piura). Además, en Piura se recuperaron dos piscinas existentes, que volvieron a operar tras trabajos de acondicionamiento.

Estas incorporaciones se realizaron bajo un modelo de convenio de cooperación interinstitucional, en el que la federación actúa como ente rector y las entidades públicas participan como socios operativos.

Para este año, la estrategia del sector se centra en consolidar las piscinas abiertas y recuperadas durante 2025, optimizar su nivel de ocupación y mejorar los indicadores de retención, antes de evaluar una nueva etapa de crecimiento.

“La natación no es un deporte que forme parte de la naturaleza del ser humano. Nosotros corremos o caminamos, pero para nadar hay que entrar a un ambiente que no es el nuestro y desarrollar habilidades que no son propias, y eso es más retador”, puntualizó León.

Sumado al clima, la estacionalidad y la complejidad del aprendizaje, estos factores explican por qué la retención posterior al verano sigue siendo el principal desafío para la industria.