El inicio de año concentra uno de los picos de venta de mochilas y accesorios, impulsado por vacaciones y feriados. Foto: Pixabay.
El inicio de año concentra uno de los picos de venta de mochilas y accesorios, impulsado por vacaciones y feriados. Foto: Pixabay.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Los suele marcar uno de los picos más altos en la movilidad de personas, ya sea por , visitas familiares o viajes cortos. En ese contexto, el mercado de accesorios de viaje y mochilas registra un crecimiento significativo, impulsado por la necesidad de organizar mejor el equipaje y reducir imprevistos durante el traslado.

De acuerdo con información de Victorinox, la venta de accesorios como neceseres, porta pasaportes y canguros puede incrementarse cerca de 50% frente al promedio habitual, mientras que la demanda de mochilas crece en más de 20% durante la campaña de fin de año.

Este periodo concentra la mayor parte de las ventas anuales de la marca de origen suizo especializada en artículos de viaje, con un crecimiento promedio cercano al 40% frente a los primeros once meses del año.

LEA TAMBIÉN: Año Nuevo elevará la movilidad en Lima: viajes al sur crecerían más de 250%

La preferencia por este tipo de productos no solo se explica por el aumento de los viajes, sino también por su uso como regalos funcionales. Según la empresa, un segmento relevante de clientes corporativos opta por estos artículos como obsequios personalizados de fin de año, buscando opciones de mayor durabilidad y valor percibido.

Armar el equipaje con criterios de funcionalidad y orden reduce imprevistos durante los viajes de fin de año. Foto: Pixabay.
Armar el equipaje con criterios de funcionalidad y orden reduce imprevistos durante los viajes de fin de año. Foto: Pixabay.

Guía práctica: ¿qué debe incluir tu maleta si vas a viajar?

Más allá del destino, la recomendación es armar el equipaje con una lista breve y estratégica, priorizando lo esencial y distribuyendo correctamente los objetos entre la maleta y el equipaje de mano.

Documentos y dinero

  • Pasaporte o DNI, según el tipo de viaje, además de tarjetas de embarque y reservas (impresas o digitales).
  • Tarjetas bancarias, algo de efectivo en moneda local y copias de documentos guardadas por separado.
  • Seguro de viaje y una lista de contactos importantes, como banco, aseguradora y contacto de emergencia.

Ropa y calzado versátiles

  • Entre tres y cinco camisetas o blusas, dos o tres pantalones o faldas combinables y una pijama. Priorizar prendas que no se arruguen fácilmente.
  • Una chaqueta ligera o impermeable, incluso en destinos cálidos, y prendas de abrigo si se viaja a zonas frías.
  • Zapatillas cómodas para caminar y, según el plan, sandalias o calzado más formal.

Neceser y salud

  • Artículos básicos de higiene en formato viaje si van en cabina.
  • Medicación de uso diario, analgésicos y curitas, siempre en el equipaje de mano.
  • Protector solar, repelente y toallitas húmedas para destinos de playa o clima soleado.

Tecnología y extras útiles

  • Celular, cargadores y adaptador de enchufe universal.
  • Auriculares, gafas de sol y una mochila pequeña para el día a día en el destino.
  • Candado para la maleta y bolsas para ropa sucia.
LEA TAMBIÉN: Feriados por Navidad y Año Nuevo: Mincetur presenta más de 110 ofertas de viaje

Lo que no debe faltar en cabina

Documentos, dinero, medicamentos, dispositivos electrónicos y al menos un cambio de ropa interior deben ir siempre contigo. Además, es clave revisar las restricciones del equipaje de mano: no se permiten objetos punzocortantes ni inflamables, por lo que se recomienda verificar las normas del y de la aerolínea antes de cerrar la maleta.

Una planificación adecuada del equipaje no solo facilita el viaje, sino que permite aprovechar mejor el tiempo en una de las temporadas con mayor movimiento del año.

TE PUEDE INTERESAR

Días festivos en enero: ¿cuáles son los próximos feriados en Estados Unidos?
Lo que debes saber sobre los días no laborables del 26 de diciembre y 2 de enero del 2026
Más de 2 millones de peruanos viajarán en Navidad y Año Nuevo: ¿a dónde y cuánto gastarán?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.