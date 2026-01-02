Los viajes por Año Nuevo suele marcar uno de los picos más altos en la movilidad de personas, ya sea por vacaciones, visitas familiares o viajes cortos. En ese contexto, el mercado de accesorios de viaje y mochilas registra un crecimiento significativo, impulsado por la necesidad de organizar mejor el equipaje y reducir imprevistos durante el traslado.

De acuerdo con información de Victorinox, la venta de accesorios como neceseres, porta pasaportes y canguros puede incrementarse cerca de 50% frente al promedio habitual, mientras que la demanda de mochilas crece en más de 20% durante la campaña de fin de año.

Este periodo concentra la mayor parte de las ventas anuales de la marca de origen suizo especializada en artículos de viaje, con un crecimiento promedio cercano al 40% frente a los primeros once meses del año.

La preferencia por este tipo de productos no solo se explica por el aumento de los viajes, sino también por su uso como regalos funcionales. Según la empresa, un segmento relevante de clientes corporativos opta por estos artículos como obsequios personalizados de fin de año, buscando opciones de mayor durabilidad y valor percibido.

Armar el equipaje con criterios de funcionalidad y orden reduce imprevistos durante los viajes de fin de año. Foto: Pixabay.

Guía práctica: ¿qué debe incluir tu maleta si vas a viajar?

Más allá del destino, la recomendación es armar el equipaje con una lista breve y estratégica, priorizando lo esencial y distribuyendo correctamente los objetos entre la maleta y el equipaje de mano.

Documentos y dinero

Pasaporte o DNI, según el tipo de viaje, además de tarjetas de embarque y reservas (impresas o digitales).

Tarjetas bancarias, algo de efectivo en moneda local y copias de documentos guardadas por separado.

Seguro de viaje y una lista de contactos importantes, como banco, aseguradora y contacto de emergencia.

Ropa y calzado versátiles

Entre tres y cinco camisetas o blusas, dos o tres pantalones o faldas combinables y una pijama. Priorizar prendas que no se arruguen fácilmente.

Una chaqueta ligera o impermeable, incluso en destinos cálidos, y prendas de abrigo si se viaja a zonas frías.

Zapatillas cómodas para caminar y, según el plan, sandalias o calzado más formal.

Neceser y salud

Artículos básicos de higiene en formato viaje si van en cabina.

Medicación de uso diario, analgésicos y curitas, siempre en el equipaje de mano.

Protector solar, repelente y toallitas húmedas para destinos de playa o clima soleado.

Tecnología y extras útiles

Celular, cargadores y adaptador de enchufe universal.

Auriculares, gafas de sol y una mochila pequeña para el día a día en el destino.

Candado para la maleta y bolsas para ropa sucia.

Lo que no debe faltar en cabina

Documentos, dinero, medicamentos, dispositivos electrónicos y al menos un cambio de ropa interior deben ir siempre contigo. Además, es clave revisar las restricciones del equipaje de mano: no se permiten objetos punzocortantes ni inflamables, por lo que se recomienda verificar las normas del aeropuerto Jorge Chávez y de la aerolínea antes de cerrar la maleta.

Una planificación adecuada del equipaje no solo facilita el viaje, sino que permite aprovechar mejor el tiempo en una de las temporadas con mayor movimiento del año.