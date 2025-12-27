El inicio de 2026 representa para muchas personas una época de transformación, ya que se enfocan en los objetivos que marcarán su camino a lo largo del año. Aunque es importante construir un ciclo positivo para la vida, no debemos olvidar que tanto el cuerpo y la mente necesitan un descanso, por lo que es necesario planificar un viaje, un paseo, una reunión o simplemente relajarse en casa; por tal motivo, te damos a conocer los feriados que tendrá Estados Unidos en enero. Saca tu agenda.

LOS DÍAS FESTIVOS EN ENERO 2026 EN ESTADOS UNIDOS

El primer mes del año 2026 llega con dos feriados que podrán ser aprovechados por los ciudadanos en Estaos Unidos. Estos son:

FERIADO EN ENERO ¿POR QUÉS ES FERIADO? DÍA DE LA SEMANA QUE CAE 1 de enero Año Nuevo Jueves 19 de enero Día de Martin Luther King, Jr. Lunes

EL AÑO NUEVO EN EE.UU.

El primer día del año 2026 es una festividad que se celebra en diversas partes del mundo. En EE.UU., la celebración más popular es un evento televisado en Times Square, Nueva York, donde a las 00:00 horas, la gente se reúne para ver bajar una gran bola de cristal con luces sobre un edificio de la plaza. Así se inicia la cuenta regresiva que despide los últimos segundos del año viejo.

El 1 de enero también se realiza el tradicional Desfile de las Rosas en Pasadena, California, con carrozas cubiertas de flores y bandas de música. Tras ello, se lleva a cabo el “Rose Bowl”, un juego de fútbol americano universitario.

DÍA DE MARTIN LUTHER KING, JR.

En el Día de Martin Luther King, Jr., miles de personas en Estados Unidos realizan trabajos a favor de sus comunidades, tal como lo hizo el reverendo doctor. Además, hay eventos, homenajes y marchas en diferentes partes del país. Se le recuerda por su liderazgo a favor de los derechos civiles y contra la desigualdad racial.

Su discurso más recordado fue “I have a Dream” (“Tengo un sueño”, en español), dado ante más de 200,000 personas en Washington, D.C. Desde el año 1983, el esta fecha es considerada como un festivo federal.

El Dr. Martin Luther King Jr., líder estadounidense de los derechos civiles, sostiene su medalla del Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 1964. (AP)

IMPORTANTE: Durante los feriados federales, las oficinas del Gobierno, los bancos y algunos negocios del sector privado están cerrados.