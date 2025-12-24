Para los feriados por Navidad y Año Nuevo se estima que 2.1 millones de turistas nacionales se movilizarán, lo que generará un impacto económico cercano a los US$ 294 millones, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

La ministra Teresa Mera sostuvo que el 38% viajará durante las fiestas navideñas y el 62%, por fin de año.

Cabe anotar que el jueves 25 de diciembre y el 1 de enero del 2026 ha sido declarado feriado por el Estado, y para trabajadores del sector público, se decretó no laborable el viernes 26 de diciembre y 2 de enero. Estos días, sumados a los fines de semana del 27 al 28 de diciembre y del 3 al 4 de enero, propician un escenario ideal para viajar adentro del Perú.

Lima Metropolitana aportará 21.1% del total de viajes internos, y el resto, provendrá de regiones —en el caso de la Navidad—; mientras que para Año Nuevo, el 51.4% lo abarcará la capital y el 45.9% restante, las regiones.

El 42.9% de los encuestados dijo que viajaría en un núcleo familiar directo (padres e hijos), informó el Mincetur. Foto: difusión

El Estudio de Impacto Económico de los Feriados de Navidad y Fin de Año 2025 precisa que los turistas nacionales gastarán en promedio S/ 473 por persona en Navidad, mientras que por fin de año, será de S/ 539.

Se prevé una permanencia de cuatro noches de estadía entre ambos feriados.

Los destinos más populares para viajar por fin de año

Según el Mincetur, los destinos más solicitados para los feriados por Navidad son:

Lima (19.8%)

La Libertad (10.2%)

Arequipa (10 %)

Piura (9.5%)

Ica (8.3%)

Cajamarca (7.1%)

Cusco (5%)

Junín (4.9%)

Áncash (4.1%)

“En el contexto de las celebraciones navideñas, los viajes están marcadamente asociados al reencuentro familiar, ya que el 80.5% de las personas se movilizaría principalmente para visitar a familiares y amigos“, indicó la titular del Mincetur.

El 76.8% viajará con transporte interprovincial, 11.2% en colectivo, 5.5% en avión y 6.5% en otros medios. Sobre el alojamiento, 81% se hospedará donde familiares o amigos, 8.7% en hostales y 4.8% en hoteles de 1 o 2 estrellas.

"Este importante movimiento contribuirá de manera positiva a dinamizar la economía del país", dijo la ministra Mera. Foto: RICHARD HIRANO

Y, por Año Nuevo, los destinos más visitados:

Lima (17.3%)

Arequipa (14.1%)

Ica (9.6%)

Áncash (7.7%)

Cusco (7%)

Lambayeque (6%)

La Libertad (5.3%)

Piura (5%)

Ucayali (3.9%)

Ayacucho (3.7%)

El 70.6% viajará para visitar a familiares y amistades y el 27.5%, por motivos recreativos —especialmente los residentes de Lima Metropolitana—.

El Mincetur concluye que 65.3% utilizaría el transporte interprovincial, el 15.6% optaría por un vehículo propio, el 9.1% viajaría en avión y el 10% elegiría otros medios.