Mayumi García
Mayumi García

Con poco más de 20 años en el mercado peruano y 28 tiendas a nivel nacional, la minorista chilena especializada en diseño y artículos para el hogar, Casaideas, planea continuar con su programa de expansión este 2026; ello, sin dejar de lado la zona sur de Lima, donde a través de dos ubicaciones viene generando una nueva cartera de clientes.

