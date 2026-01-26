Licette Arrese, gerente general de Casaideas Perú, sostuvo que a partir de la experiencia del año pasado —cuando la firma alcanzó un crecimiento en ventas cercano a los dos dígitos en relación al 2024—, la perspectiva para este año es positiva, aún cuando el periodo electoral conmina a ser cautos. Las proyecciones de la empresa se apalancan en las aperturas que se dieron en el 2025, pero también en las nuevas ubicaciones que ofrecerá la chilena en este 2026.

“El año pasado abrimos cinco locales en total. Hablamos de tiendas en Punta Hermosa, Comas, Independencia; además, de Trujillo y Piura. Para este año, la idea es llegar a las 30 tiendas, con aperturas en Nuevo Chimbote y otra ubicación en Lima Moderna ”, explicó la ejecutiva.

La estrategia de Casaideas para su expansión se orienta a la ubicación dentro de zonas de alto tránsito, específicamente, centros comerciales. De hecho, la nueva sede en Nuevo Chimbote —a inaugurarse a mediados de año— será dentro de un mall, es un espacio de 650 metros cuadrados (m2) .

“La inversión en nuestros locales está muy sujeto a los metros cuadrados; es decir, con los muebles, infraestructura y todo lo demás, es cerca de US$ 1,000 por m2″, señaló.

En torno a su apuesta al sur de Lima, la compañía actualmente cuenta con tiendas dentro de los centros comerciales de Boulevard de Asia y Puntamar, dos operaciones que cada vez performan mejor.

“Por ejemplo, la tienda que tenemos en (el centro comercial) Puntamar abrió en enero del año pasado y aunque inicialmente fue verano y tuvo un comportamiento diferente, luego, en el año, las transacciones han estado dentro de nuestros proyectados. Ya no se trata solo de tiendas por temporada; hay una dinámica de los residentes del sur chico de Lima y de Asia que amerita que funcione todo el año”, recalcó.

Licette Arrese, gerente general de Casaideas Perú. (Foto: César Bueno - GEC)

Ventas y portafolio de Casaideas

Tras las aperturas anunciadas, Casaideas no tiene programado nuevas inauguraciones en el 2027 y, por el contrario, el foco estará en consolidar el portafolio de tiendas y en fortalecer la cartera con novedades dentro de las categorías existentes.

“Casaideas renueva productos cinco veces al año dentro de las mismas categorías. Si bien hay productos básicos y que siempre van a estar en el inventario, el área de diseño, alojada en la matriz de Chile, trabaja mucho para que en las diversas temporadas se tengan artículos nuevos”, detalló.

Arrese manifestó que el ticket promedio en los últimos tiempos no ha variado de manera importante, oscilando entre US$ 20 y US$ 32 por compra. Así, pese a que el mix de productos es amplío y penetra en diferentes tipos de clientes, la ejecutiva reconoció que el consumidor peruano tiene una especial inclinación por artículos de dormitorio, así como mesa y cocina.

“El ticket de compra no crece por el precio unitario, sino por las unidades por boletas. Cada vez es mayor la preferencia del público de comprar más, pues nuestros precios son accesibles. Entre el 2023 y 2024 hicimos una revisión de las tarifas porque los años de la pandemia estuvieron bastante apalancados por factores externos, como mayores costos de transporte y otros factores”, expresó.

Finalmente, la representante afirmó que hoy en día cerca del 5% de las transacciones provienen de la venta online, un modelo de negocio que creció de manera relevante en el último año. “Es una tienda importante y que tiene su propia entidad comercial. Nosotros lo que esperamos es que el cliente tenga todas las oportunidades para poder acceder a nuestra propuesta”, agregó.

El dato

El 36% de los ingresos de Casaideas proviene de la venta en provincias, donde la marca cuenta con 10 ubicaciones.

La temporada de mayor venta de la firma chilena es noviembre y diciembre. “La propuesta de Navidad, juguetería, hogar, celebración, hacen sinergias con la esencia de la marca”, refirió.

