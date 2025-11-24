Casaideas continúa fortaleciendo su presencia en el interior del Perú con la inauguración de una nueva tienda en Trujillo, un paso que reafirma su estrategia de expansión nacional. Se trata de la tienda número 26 de la cadena en el país y el segundo punto de venta en la referida ciudad.

La empresa ya cuenta con presencia en diversas ciudades del país, entre ellas, Piura, Chiclayo, Arequipa, Cusco, Ica, Huancayo y Trujillo, reforzando progresivamente su alcance regional. Cada apertura se alinea con su propósito de convertirse en la primera opción para la compra de artículos para el hogar.

Casaideas abrió un nuevo local en Trujillo. (Foto: Casaideas/ Instagram).

LEA TAMBIÉN: Casaideas con la mira en Perú para su tienda número 100 a nivel global

Planes de expansión de Casaideas

Casaideas, que celebró dos décadas de operaciones en el Perú, afronta el 2025 con una estrategia orientada a crecer 8% en ventas frente al año anterior y a ampliar su alcance hacia nuevos segmentos de clientes. La gerente general de la cadena, Licette Arrese, indicó recientemente a Gestión que la compañía está impulsando un plan de crecimiento basado en la apertura de tiendas y en la modernización de su red actual, con el objetivo de reforzar su posicionamiento en el mercado de productos para el hogar.

Dentro de este plan, la marca había programado la inauguración de dos locales en Lima. El primero abrió el 23 de enero en el Boulevard Puntamar, en Punta Hermosa, con un espacio de 450 m² diseñado para atender la demanda de la zona sur de la ciudad. El segundo se puso en marcha en Mallplaza Comas, uno de los polos comerciales más dinámicos de Lima Norte, con una inversión de S/ 1.9 millones y un área de 632 m², fortaleciendo la presencia de la cadena en segmentos de alto crecimiento.

En el interior del país, Casaideas también acelera su expansión. Arrese adelantó a inicios de año que la compañía tenía conversaciones con operadores comerciales en Trujillo, donde finalmente abrió un segundo local. Este movimiento forma parte del esfuerzo por equilibrar su presencia entre Lima y regiones, ampliando su cobertura nacional.

De esta manera, Casaideas cerrará el 2025 con 26 tiendas a nivel nacional, frente a las 23 que tenía al cierre del 2024. A la expansión de su red, se suma la renovación integral de dos establecimientos —uno en Lima y otro en provincias— con una inversión que oscilará entre US$ 600,000 y US$ 1 millón.

Dichas mejoras incluirán intervenciones estructurales y una actualización visual orientada a resaltar el compromiso de la marca con la sostenibilidad y la experiencia de compra.

La marca chilena Casaideas abrió un nuevo local en el Centro Histórico de Trujillo, con una inversión de S/ 1.6 millones. (Foto: Casaideas/ Instagram).

LEA TAMBIÉN: Casaideas con nuevo formato en Boulevard Puntamar y más tiendas en Lima

¿Cómo es el nuevo local en Trujillo?

El nuevo local de Casaideas, ubicado en el Centro Histórico de Trujillo, abrió sus puertas el 20 de noviembre en el segundo nivel del centro comercial Portal F. Pizarro Trujillo, según Perú Retail. De esta manera, Casaideas consolida su presencia en una zona estratégica de alto tránsito y relevancia comercial para la región.

Con una inversión de S/ 1.6 millones, la tienda cuenta con un espacio de 500 metros cuadrados diseñado para ofrecer una experiencia de compra cómoda y organizada.

Además, este nuevo establecimiento ha permitido la incorporación de 20 colaboradores locales, contribuyendo así al desarrollo económico y al empleo en la ciudad.