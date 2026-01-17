Las variaciones de temperatura en diversas regiones de Estados Unidos han popularizado una sensación contradictoria: la percepción de que el interior de la vivienda es más frío que el aire exterior durante las primeras horas del día. Este fenómeno, que suele generar dudas entre los residentes, tiene bases científicas. En esta nota, te revelaré las causas exactas que provocan este desbalance y el método más efectivo para climatizar tu hogar de manera adecuada.

Estas situaciones suelen ser más frecuentes cuando las temperaturas superan los 60 °F en alguna localidad del país. En realidad, este ambiente suele ser agradable, pero la sensación es distinta al situarse dentro del hogar.

Según las palabras de Ana Cristina Sánchez, meteoróloga de Telemundo, si sientes frío en cualquier parte de tu vivienda se debe a que el aire no está circulando; se mantiene estancado. Esto permite que se creen capas de aire frío alrededor de tu cuerpo, lo que da paso a los escalofríos.

En contraposición a lo mencionado anteriormente, cuando el individuo se sitúa en la calle, el aire se mantiene en desplazamiento, un factor que resulta fundamental para que el cuerpo esté en una temperatura adecuada.

Según Ana Sánchez, la sensación de frío en el hogar se debe a que el aire está estancado. (Crédito: jet-po / freepik)

“El aire seco absorbe la humedad de tu piel y eso hace que sientas mucho más frío. El aire exterior suele tener más humedad, por lo que mantiene más cálido”, fue la explicación de la climatóloga Sánchez.

Desde la perspectiva del portal Univision , existen tres factores clave que permiten conservar el aire frío en el interior del hogar, que son los siguientes:

Conducción: la conducción del calor hacia el hogar puede aumentar o disminuir según los materiales que se usaron en la construcción.

la conducción del calor hacia el hogar puede aumentar o disminuir según los materiales que se usaron en la construcción. Convección: se desarrolla cuando un fluido transporta el calor desde un punto hacia otro con temperaturas diferentes.

se desarrolla cuando un fluido transporta el calor desde un punto hacia otro con temperaturas diferentes. Radiación: se determina por el calor irradiado y el absorbido. Por ejemplo, si la casa está pintada de colores oscuros, absorberá mayor radiación y aumenta la temperatura.

Una simple acción evitará que tu hogar se mantenga frío en cada día. (Crédito: stockking / freepik)

Cómo regular la temperatura en el hogar

Si estás pasando por esta situación y quieres erradicarla totalmente, la especialista Ana Cristina recomienda que, cada día, abras las ventanas de tu hogar. De esa manera, permitirás que aire circule y lograrás que las temperaturas del ambiente donde habitas asciendan.