Una tormenta solar en camino podría permitir ver las auroras boreales en varios estados de Estados Unidos durante este fin de semana. Una nueva oleada de energía proveniente del Sol se dirige hacia la Tierra y podría provocar un nuevo episodio de luces en el cielo desde la noche del viernes 16 de enero hasta la madrugada del sábado 17. Las auroras boreales se producen cuando partículas cargadas del Sol chocan con los gases de la atmósfera terrestre, generando ondas de luz visibles en el cielo.

De acuerdo con el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA, se espera una tormenta geomagnética leve (nivel G1) debido a la interacción de estas partículas con el campo magnético del planeta.

La actividad está relacionada con una reciente llamarada solar y podría intensificarse si llegan vientos solares más rápidos de lo previsto.

El mejor momento para intentar observar el fenómeno sería entre la noche del viernes y las primeras horas del sábado, con mayor probabilidad antes del amanecer. Además, la presencia de una luna menguante, a pocos días de la luna nueva del 18 de enero, favorecerá cielos más oscuros.

El mejor momento para verlas sería entre la noche del viernes y las primeras horas del sábado. (Foto: Freepik / Imagen referencial)

Aun así, los expertos recuerdan que la observación nunca está garantizada y depende del clima, la contaminación lumínica y, en gran medida, de la suerte.

Si la actividad geomagnética se mantiene en nivel G1, las auroras podrían verse en zonas del norte de Montana, Dakota del Norte, Minnesota y el norte de Michigan. Si la intensidad aumenta a nivel G2, las luces podrían extenderse más al sur y alcanzar partes de Wisconsin, Washington e Idaho, e incluso regiones del norte de Iowa o Illinois.

Los estados con mayores probabilidades de observación incluyen Alaska, Washington, Idaho, Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Minnesota, Wisconsin, Michigan y Maine. En episodios más intensos, también podrían percibirse destellos tenues en el horizonte norte de zonas del norte de Wyoming, Nueva York, Vermont y New Hampshire.

Los estados del norte como Montana, Minnesota, Michigan y las Dakotas tienen mayores probabilidades de visibilidad, aunque podrían extenderse más al sur si la actividad aumenta. (Foto referencial: Pixabay)

Para observar mejor las auroras, se recomienda buscar un lugar oscuro, lejos de las luces de la ciudad, y mirar hacia el norte. A simple vista suelen verse como brillos suaves o destellos lentos, no siempre tan intensos como en las fotos.

Es importante dejar que los ojos se adapten a la oscuridad durante unos 20 minutos.

La observación dependerá del clima, la oscuridad del cielo y la intensidad final del fenómeno. (Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Quienes quieran fotografiar el fenómeno no necesitan equipos profesionales. Basta con activar el Modo Noche en iPhone o el Modo Pro en Android, desactivar el flash y mantener el teléfono estable, idealmente con un trípode.

Con cámaras más avanzadas, se recomienda usar lentes gran angular y exposiciones largas para capturar mejor los colores y el movimiento.