A través del Informe Técnico Sustentatorio (ITS), entregado a la referida entidad, Paraíso informó sobre la ampliación y adecuación de nuevas áreas para las operaciones de su establecimiento industrial; ello, a partir de la adquisición de un área colindante a la empresa, de aproximadamente 18,255 metros cuadrados (m2) perteneciente a la empresa Fima.

“Se busca trasladar el proceso de fabricación de colchones de espuma y corte de espuma dentro del predio recientemente comprado, mediante el acondicionamiento de infraestructuras existentes (naves industriales) y habilitación de una nueva naves”, precisó la empresa.

Actualmente, ambos procesos (fabricación de colchones de espuma y corte de espuma) ocupan un área total de 4,651 m2 en la planta actual, cuyo espacio una vez desocupado será destinado para el curado y secado de espumas.

“El objetivo final es optimizar el proceso y flujos de despacho; además, del uso del espacio actual de la planta principal, destinándolo para el curado y secado de espumas, sin incorporar nuevas maquinarias ni incrementar la capacidad instalada de producción”, aclaró la compañía.

Productos Paraíso del Perú tiene casi 60 años en el mercado. (Foto: Archello)

Inversión en instalaciones

En concreto, la empresa indicó que en el nuevo predio se realizará la implementación de la nave que ya estaba construida y que se orientará para el proceso de colchones de espuma; a la vez que se ejecutará una nave para el proceso de corte de espuma, resanando y habilitando losas, cerco perimétrico, puertas de acceso.

Adicionalmente, también se instalará un almacén temporal para colchones de espuma, sistema contra incendio, subestación eléctrica, áreas complementarias como servicios higiénicos y oficinas administrativas. Todas estas instalaciones ocuparán los 18,255 m2 comprados por Paraíso a Fima.

La ejecución del proyecto se estima demande 15 meses, teniendo en cuenta una inversión de S/ 8 millones, con proyección a una vida útil de 20 años.

A fin de llevar adelante esta iniciativa, Productos Paraíso del Perú presentó el ITS ante el Produce, a fin de recibir comentarios y/o sugerencias de la población a su propuesta hasta el 22 de abril, en el marco del Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno.

Paraíso del Perú realizará el proceso de fabricación de colchones de espuma y corte de espuma dentro del predio recientemente comprado. (Foto: Productos Paraíso del Perú)