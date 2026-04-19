Productos Paraíso del Perú amplió su planta en el Callao. (Foto: Productos Paraíso del Perú)
Productos Paraíso del Perú amplió su planta en el Callao. (Foto: Productos Paraíso del Perú)
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Mayumi García
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Productos Paraíso del Perú, dedicada a la fabricación de colchones, proyecta una importante inversión en su planta industrial del Callao, apuntalado a aumentar el rendimiento de sus procesos productivos. Así, la compañía fundada hace casi 60 años por el empresario televisivo Baruch Ivcher presentó ante el Ministerio de la Producción (Produce) un expediente en el que otorga detalles del plan a implementar en su fábrica.

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