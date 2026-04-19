Productos Paraíso del Perú, dedicada a la fabricación de colchones, proyecta una importante inversión en su planta industrial del Callao, apuntalado a aumentar el rendimiento de sus procesos productivos. Así, la compañía fundada hace casi 60 años por el empresario televisivo Baruch Ivcher presentó ante el Ministerio de la Producción (Produce) un expediente en el que otorga detalles del plan a implementar en su fábrica.
A través del Informe Técnico Sustentatorio (ITS), entregado a la referida entidad, Paraíso informó sobre la ampliación y adecuación de nuevas áreas para las operaciones de su establecimiento industrial; ello, a partir de la adquisición de un área colindante a la empresa, de aproximadamente 18,255 metros cuadrados (m2) perteneciente a la empresa Fima.
“Se busca trasladar el proceso de fabricación de colchones de espuma y corte de espuma dentro del predio recientemente comprado, mediante el acondicionamiento de infraestructuras existentes (naves industriales) y habilitación de una nueva naves”, precisó la empresa.
Actualmente, ambos procesos (fabricación de colchones de espuma y corte de espuma) ocupan un área total de 4,651 m2 en la planta actual, cuyo espacio una vez desocupado será destinado para el curado y secado de espumas.
“El objetivo final es optimizar el proceso y flujos de despacho; además, del uso del espacio actual de la planta principal, destinándolo para el curado y secado de espumas, sin incorporar nuevas maquinarias ni incrementar la capacidad instalada de producción”, aclaró la compañía.
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Inversión en instalaciones
En concreto, la empresa indicó que en el nuevo predio se realizará la implementación de la nave que ya estaba construida y que se orientará para el proceso de colchones de espuma; a la vez que se ejecutará una nave para el proceso de corte de espuma, resanando y habilitando losas, cerco perimétrico, puertas de acceso.
Adicionalmente, también se instalará un almacén temporal para colchones de espuma, sistema contra incendio, subestación eléctrica, áreas complementarias como servicios higiénicos y oficinas administrativas. Todas estas instalaciones ocuparán los 18,255 m2 comprados por Paraíso a Fima.
La ejecución del proyecto se estima demande 15 meses, teniendo en cuenta una inversión de S/ 8 millones, con proyección a una vida útil de 20 años.
A fin de llevar adelante esta iniciativa, Productos Paraíso del Perú presentó el ITS ante el Produce, a fin de recibir comentarios y/o sugerencias de la población a su propuesta hasta el 22 de abril, en el marco del Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno.
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Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional del Santa. Trabaja en el Diario Gestión desde noviembre del 2021. Laboró anteriormente en la Sociedad Nacional de Industrias y el diario La Industria de Chimbote.