Con la apertura de su tienda número 11 en el Mall Aventura Santa Anita , Paraíso continúa su estrategia de expansión en el sector retail. El centro comercial, ubicado en Lima Este, se ha consolidado como uno de los espacios con mayor tráfico de compradores en la ciudad, registrando más de 1.5 millones de visitantes mensuales.

El nuevo local será el único especializado en descanso dentro de este complejo comercial y ofrecerá un portafolio centrado en camas, colchones y accesorios de dormitorio, con un enfoque en tecnología y funcionalidad. La tienda incluye productos como el colchón Balanzze, que incorpora resortes tipo Pocket y telas con fibras de carbono e iones de plata.

También se incluye el modelo Abrazzo y el nuevo lanzamiento de la tarima Boxet Deluxe, apuntando a consumidores que buscan soluciones prácticas.

Con esta apertura, la empresa confirma su plan de crecimiento para 2025. Según Christian Bustos, gerente general de Paraíso, para este año se proyecta la inauguración de una tienda más, que se sumarán a las ya abiertas en La Molina, San Miguel y ahora Santa Anita.

“Esta tienda está programada para octubre en el distrito de Surquillo, con lo que las inversiones ascienden a un millón de dólares”, sostuvo la gerencia.

Paraíso proyecta cinco nuevas tiendas en Lima este 2025, con una inversión estimada de US$ 1 millón. (Foto: Paraiso)

PORTAFOLIO DE NEGOCIO

La empresa fabrica productos para todos los segmentos, desarrollando un portafolio con colchones que van desde S/ 199 hasta S/ 2,000. “El 50% (de las ventas) se está manejando a través de la línea Standard con tickets menores a S/ 800, mientras que el otro 50% está por encima de ese umbral con las líneas Premium, Royal y Pocket”, explicó a Gestión en enero de 2025.

Además del mercado local, Paraíso ha mantenido una presencia activa en el comercio exterior, con exportaciones dirigidas a países como Chile, Bolivia y Panamá.

“Además, hemos ampliado el portafolio de camas y dormitorios para cubrir las necesidades de los consumidores, y dentro de esta expansión, hemos hecho una segmentación entre tiendas por departamentos, supermercados, y especialistas" sostuvo el gerente previamente a Gestión .